28 августа 2023

Сургутянка борется за звание лучшего повара в кулинарном шоу Ивлева

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Екатеринбург, ивлев константин
Марта Воскресенская прошла отбор на шоу «Адский шеф» Фото:

Жительница Сургута Марта Воскресенская поборется за звание лучшего шефа на кулинарном шоу Константина Ивлева. Об этом участница сообщила в эфире телеканала «Пятница!».

По итогам первого испытания шоу «Адский шеф» Марте удалось завоевать симпатию жюри, чтобы пройти отборочный этап. Участница приготовила для Константина Ивлева черноморское блюдо.

«Я родилась гурманом и с детства начала готовить разные блюда. На проект решили прийти, потому что захотела расти в кулинарии и научиться чему-то новому. В планах — обойти всех соперников, дойти до конца и одержать победу, поставить соперникам шах и мат», — рассказала Марта.

Сургутянке предстоит сразиться в кулинарном поединке с лучшими поварами России в экстремальных условиях. Первый выпуск шоу уже доступен для просмотра, второй — покажут в эфире телеканала «Пятница!» 30 августа.

Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар Ивлев похвалил екатеринбургский майонез ЕЖК на фестивале «Да, шеф!». Он признался, что возит его с собой в Москву из Екатеринбурга.

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Жительница Сургута Марта Воскресенская поборется за звание лучшего шефа на кулинарном шоу Константина Ивлева. Об этом участница сообщила в эфире телеканала «Пятница!». По итогам первого испытания шоу «Адский шеф» Марте удалось завоевать симпатию жюри, чтобы пройти отборочный этап. Участница приготовила для Константина Ивлева черноморское блюдо. «Я родилась гурманом и с детства начала готовить разные блюда. На проект решили прийти, потому что захотела расти в кулинарии и научиться чему-то новому. В планах — обойти всех соперников, дойти до конца и одержать победу, поставить соперникам шах и мат», — рассказала Марта. Сургутянке предстоит сразиться в кулинарном поединке с лучшими поварами России в экстремальных условиях. Первый выпуск шоу уже доступен для просмотра, второй — покажут в эфире телеканала «Пятница!» 30 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар Ивлев похвалил екатеринбургский майонез ЕЖК на фестивале «Да, шеф!». Он признался, что возит его с собой в Москву из Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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