Сургутянка борется за звание лучшего повара в кулинарном шоу Ивлева

29 августа 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Марта Воскресенская прошла отбор на шоу «Адский шеф» Фото: Московец Илья © URA.RU Жительница Сургута Марта Воскресенская поборется за звание лучшего шефа на кулинарном шоу Константина Ивлева. Об этом участница сообщила в эфире телеканала «Пятница!».



По итогам первого испытания шоу «Адский шеф» Марте удалось завоевать симпатию жюри, чтобы пройти отборочный этап. Участница приготовила для Константина Ивлева черноморское блюдо.



«Я родилась гурманом и с детства начала готовить разные блюда. На проект решили прийти, потому что захотела расти в кулинарии и научиться чему-то новому. В планах — обойти всех соперников, дойти до конца и одержать победу, поставить соперникам шах и мат», — рассказала Марта.



Сургутянке предстоит сразиться в кулинарном поединке с лучшими поварами России в экстремальных условиях. Первый выпуск шоу уже доступен для просмотра, второй — покажут в эфире телеканала «Пятница!» 30 августа.



Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар Ивлев похвалил екатеринбургский майонез ЕЖК на фестивале «Да, шеф!». Он признался, что возит его с собой в Москву из Екатеринбурга.

Жительница Сургута Марта Воскресенская поборется за звание лучшего шефа на кулинарном шоу Константина Ивлева. Об этом участница сообщила в эфире телеканала «Пятница!». По итогам первого испытания шоу «Адский шеф» Марте удалось завоевать симпатию жюри, чтобы пройти отборочный этап. Участница приготовила для Константина Ивлева черноморское блюдо. «Я родилась гурманом и с детства начала готовить разные блюда. На проект решили прийти, потому что захотела расти в кулинарии и научиться чему-то новому. В планах — обойти всех соперников, дойти до конца и одержать победу, поставить соперникам шах и мат», — рассказала Марта. Сургутянке предстоит сразиться в кулинарном поединке с лучшими поварами России в экстремальных условиях. Первый выпуск шоу уже доступен для просмотра, второй — покажут в эфире телеканала «Пятница!» 30 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар Ивлев похвалил екатеринбургский майонез ЕЖК на фестивале «Да, шеф!». Он признался, что возит его с собой в Москву из Екатеринбурга.