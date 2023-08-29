Блогер из Екатеринбурга назвал причины роста цен на видеокарты

Блогер Анашкин из Екатеринбурга: видеокарты дорожают из-за курса валют и нового предложения Минпромторгу

29 августа 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Стоимость видеокарт вырастет еще больше, если майнинг приравняют к промышленности, считает Анашкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость видеокарт в конце августа 2023 года в среднем выросла до 150-185 тысяч рублей. Блогер и эксперт по технике из Екатеринбурга Николай Анашкин (Спроси Коляна) связал это с ослаблением рубля и предложением экспертов к Минпромторгу РФ признать майнинг отраслью промышленности. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. На сегодняшний день стоимость видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro составляет 156,9 тысяч рублей, до августа она стоила 88,4 тысяч рублей. Такая же ситуация с Palit GeForce RTX 4070 Dual OC — 70,4 тысяч рублей (было 60,4 тысяч рублей), Palit GeForce RTX 4070 Ti — 86,9 тысяч рублей (было 81,9 тысяча рублей), Palit GeForce RTX 4080 GameRock — 121,4 тысяча рублей (было 111,4 тысяч рублей) и Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO — 184,9 тысячи рублей (было 169,9 тысяч рублей). «Многие пользователи считают, что рост цен связан с предложением приравнять майнинг к промышленности. Но я думаю, что это второстепенная причина, а еще одно повышение цен произойдет тогда, когда этот закон примут. Все то, что мы видим сейчас, происходит не только с видеокартами, но и со всей электроникой поставляемой через параллельный импорт в РФ. И связано это в первую очередь из-за ослабления рубля. Это видно, даже, невооруженным взглядом. Следишь за одним товаром, а на следующий день он бац и подорожал», — сетует Николай Анашкин. Также собеседник агентства отметил, что спрос на видеокарты в России остается высоким. «Поэтому, даже, не смотря на падение криптовалюты и увеличение цены, майнеры все равно будут покупать видеокарты какими дорогими они бы не были. В крайнем случае будут покупать Б/У или ремонтировать старые», — подытожил екатеринбургский блогер. Ранее URA.RU писало, что в мае 2023 года цены на видеокарты в РФ достигли исторического максимума. Самая дорогая видеокарта стоит порядка 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость видеокарт в конце августа 2023 года в среднем выросла до 150-185 тысяч рублей. Блогер и эксперт по технике из Екатеринбурга Николай Анашкин (Спроси Коляна) связал это с ослаблением рубля и предложением экспертов к Минпромторгу РФ признать майнинг отраслью промышленности. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. На сегодняшний день стоимость видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro составляет 156,9 тысяч рублей, до августа она стоила 88,4 тысяч рублей. Такая же ситуация с Palit GeForce RTX 4070 Dual OC — 70,4 тысяч рублей (было 60,4 тысяч рублей), Palit GeForce RTX 4070 Ti — 86,9 тысяч рублей (было 81,9 тысяча рублей), Palit GeForce RTX 4080 GameRock — 121,4 тысяча рублей (было 111,4 тысяч рублей) и Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO — 184,9 тысячи рублей (было 169,9 тысяч рублей). «Многие пользователи считают, что рост цен связан с предложением приравнять майнинг к промышленности. Но я думаю, что это второстепенная причина, а еще одно повышение цен произойдет тогда, когда этот закон примут. Все то, что мы видим сейчас, происходит не только с видеокартами, но и со всей электроникой поставляемой через параллельный импорт в РФ. И связано это в первую очередь из-за ослабления рубля. Это видно, даже, невооруженным взглядом. Следишь за одним товаром, а на следующий день он бац и подорожал», — сетует Николай Анашкин. Также собеседник агентства отметил, что спрос на видеокарты в России остается высоким. «Поэтому, даже, не смотря на падение криптовалюты и увеличение цены, майнеры все равно будут покупать видеокарты какими дорогими они бы не были. В крайнем случае будут покупать Б/У или ремонтировать старые», — подытожил екатеринбургский блогер. Ранее URA.RU писало, что в мае 2023 года цены на видеокарты в РФ достигли исторического максимума. Самая дорогая видеокарта стоит порядка 200 тысяч рублей.