Цены на видеокарты в РФ достигли исторического максимума

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Самую дорогую видеокарту в России можно купить за 200 тысяч рублей Фото:

Официальные российские ретейлеры компьютерной техники подняли цены на видеокарты до исторического максимума. Об этом рассказали сами ретейлеры. Уточняется, что самая дорогая видеокарта достигла стоимости в 200 тысяч рублей.

«Сейчас цены на графические ускорители, в зависимости от производителя и модели, представлены в диапазоне от 155 до 200 тыс. рублей», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Ситилинк». Генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин объяснил, что цены могли вырасти из-за падения рубля и проблем с логистикой из-за параллельного импорта. В пресс-службе добавили, что в среднем цены на все видеокарты в России выросли на 10%.

В 2022 году цены на видеокарты были в несколько раз меньше, чем сейчас, сообщает «Ридус». По словам экспертов, это было связано с обновлением алгоритмов майнинга криптовалюты Ethereum.

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Официальные российские ретейлеры компьютерной техники подняли цены на видеокарты до исторического максимума. Об этом рассказали сами ретейлеры. Уточняется, что самая дорогая видеокарта достигла стоимости в 200 тысяч рублей. «Сейчас цены на графические ускорители, в зависимости от производителя и модели, представлены в диапазоне от 155 до 200 тыс. рублей», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Ситилинк». Генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин объяснил, что цены могли вырасти из-за падения рубля и проблем с логистикой из-за параллельного импорта. В пресс-службе добавили, что в среднем цены на все видеокарты в России выросли на 10%. В 2022 году цены на видеокарты были в несколько раз меньше, чем сейчас, сообщает «Ридус». По словам экспертов, это было связано с обновлением алгоритмов майнинга криптовалюты Ethereum.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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