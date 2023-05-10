Цены на видеокарты в РФ достигли исторического максимума

10 мая 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Самую дорогую видеокарту в России можно купить за 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Официальные российские ретейлеры компьютерной техники подняли цены на видеокарты до исторического максимума. Об этом рассказали сами ретейлеры. Уточняется, что самая дорогая видеокарта достигла стоимости в 200 тысяч рублей. «Сейчас цены на графические ускорители, в зависимости от производителя и модели, представлены в диапазоне от 155 до 200 тыс. рублей», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Ситилинк». Генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин объяснил, что цены могли вырасти из-за падения рубля и проблем с логистикой из-за параллельного импорта. В пресс-службе добавили, что в среднем цены на все видеокарты в России выросли на 10%. В 2022 году цены на видеокарты были в несколько раз меньше, чем сейчас, сообщает «Ридус». По словам экспертов, это было связано с обновлением алгоритмов майнинга криптовалюты Ethereum.

Официальные российские ретейлеры компьютерной техники подняли цены на видеокарты до исторического максимума. Об этом рассказали сами ретейлеры. Уточняется, что самая дорогая видеокарта достигла стоимости в 200 тысяч рублей. «Сейчас цены на графические ускорители, в зависимости от производителя и модели, представлены в диапазоне от 155 до 200 тыс. рублей», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Ситилинк». Генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин объяснил, что цены могли вырасти из-за падения рубля и проблем с логистикой из-за параллельного импорта. В пресс-службе добавили, что в среднем цены на все видеокарты в России выросли на 10%. В 2022 году цены на видеокарты были в несколько раз меньше, чем сейчас, сообщает «Ридус». По словам экспертов, это было связано с обновлением алгоритмов майнинга криптовалюты Ethereum.