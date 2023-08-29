В Перми ищут пенсионера с татуировкой в виде женщины со змеей

Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят обращаться в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили сбор добровольцев на поиски 71-летнего пенсионера. Он ушел из дома 21 августа и пропал. Информация об этом содержится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Отличительная примета — татуировка на руке в виде женщины со змеей.

«Ушел из дома на ул. Емельяна Ярославского в Перми 21 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно. Просьба помочь в распространении информации!» — говорится в сообщении.

Мужчина — худощавого телосложения. Рост — около 155 см, волосы — седые, глаза — голубые. В чем был одет пропавший пенсионер, неизвестно. Ранее URA.RU сообщало о том, что в с. Молебка пропала 88-летняя женщина лет в зеленых калошах.