В Перми ищут пенсионера с татуировкой в виде женщины со змеей

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полицейский, рация, телефонный разговор, полиция
Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят обращаться в полицию Фото:

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили сбор добровольцев на поиски 71-летнего пенсионера. Он ушел из дома 21 августа и пропал. Информация об этом содержится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Отличительная примета — татуировка на руке в виде женщины со змеей.

«Ушел из дома на ул. Емельяна Ярославского в Перми 21 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно. Просьба помочь в распространении информации!» — говорится в сообщении.

Мужчина — худощавого телосложения. Рост — около 155 см, волосы — седые, глаза — голубые. В чем был одет пропавший пенсионер, неизвестно. Ранее URA.RU сообщало о том, что в с. Молебка пропала 88-летняя женщина лет в зеленых калошах.

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Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили сбор добровольцев на поиски 71-летнего пенсионера. Он ушел из дома 21 августа и пропал. Информация об этом содержится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Отличительная примета — татуировка на руке в виде женщины со змеей. «Ушел из дома на ул. Емельяна Ярославского в Перми 21 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно. Просьба помочь в распространении информации!» — говорится в сообщении. Мужчина — худощавого телосложения. Рост — около 155 см, волосы — седые, глаза — голубые. В чем был одет пропавший пенсионер, неизвестно. Ранее URA.RU сообщало о том, что в с. Молебка пропала 88-летняя женщина лет в зеленых калошах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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