В зоне высадки НЛО пропала пермячка в зеленых калошах

Село Молебка считается точкой притяжения НЛО Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Волонтеры поискового отряда Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 88-летней пенсионерки, которая ушла из дома в селе Молебка Кишертского района и не вернулась. Информация об этом размещена на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Молебка находится рядом с аномальной зоной, которая считается местом высадки НЛО. Среди примет — бабушка была обута в зеленые калоши.

«28 августа 2023 года в 16:00 пенсионерка ушла из дома в селе Молебка. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Рост пенсионерки — 150 см, волосы темные с сединой, глаза карие. В день пропажи была одета в синий халат, ветровку болотного цвета, сиреневые носки и зеленые калоши. На голове — цветастый платок. Волонтеры просят неравнодушных граждан помочь в ее поисках.