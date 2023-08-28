28 августа 2023

В зоне высадки НЛО пропала пермячка в зеленых калошах

© Служба новостей «URA.RU»
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Молебка. Пермь, дорожный знак молебка
Село Молебка считается точкой притяжения НЛО Фото:

Волонтеры поискового отряда Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 88-летней пенсионерки, которая ушла из дома в селе Молебка Кишертского района и не вернулась. Информация об этом размещена на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Молебка находится рядом с аномальной зоной, которая считается местом высадки НЛО. Среди примет — бабушка была обута в зеленые калоши.

«28 августа 2023 года в 16:00 пенсионерка ушла из дома в селе Молебка. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Рост пенсионерки — 150 см, волосы темные с сединой, глаза карие. В день пропажи была одета в синий халат, ветровку болотного цвета, сиреневые носки и зеленые калоши. На голове — цветастый платок. Волонтеры просят неравнодушных граждан помочь в ее поисках.

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Волонтеры поискового отряда Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 88-летней пенсионерки, которая ушла из дома в селе Молебка Кишертского района и не вернулась. Информация об этом размещена на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Молебка находится рядом с аномальной зоной, которая считается местом высадки НЛО. Среди примет — бабушка была обута в зеленые калоши. «28 августа 2023 года в 16:00 пенсионерка ушла из дома в селе Молебка. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Рост пенсионерки — 150 см, волосы темные с сединой, глаза карие. В день пропажи была одета в синий халат, ветровку болотного цвета, сиреневые носки и зеленые калоши. На голове — цветастый платок. Волонтеры просят неравнодушных граждан помочь в ее поисках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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