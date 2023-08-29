29 августа 2023

В Перми покажут рок-мюзикл на основе жизни и песен Юрия Шевчука

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, гитарист, шевчук юрий, ддт
Биографию Юрия Шевчука пересказывать не будут, но песни споют Фото:

Новосибирский музыкальный театр представит в Перми свой рок-мюзикл «Фома» (16+), созданный на основе жизни и песен лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Спектакль откроет фестиваль «Золотая маска», который стартует в Перми в сентябре.

«Первым спектаклем фестиваля „Золотая Маска“ в Перми станет рок-мюзикл „Фома“ (16+) Новосибирского музыкального театра. Он построен на основных вехах жизни музыканта Юрия Шевчука и на его творчестве», — сообщает в соцсетях Театр-Театр, на сцене которого пройдет показ.

Авторы мюзикла отмечают, что постановка не пересказывает биографию Шевчука, а Фома — собирательный образ певца российского рока. Спектакль стал лауреатом премии «Золотая маска» в 2021 году. Призы авторы получили в номинациях «Лучший спектакль в оперетте-мюзикле», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая роль второго плана». На сцене пермского Театра-Театра «Фому» покажут 5 и 6 сентября.

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Новосибирский музыкальный театр представит в Перми свой рок-мюзикл «Фома» (16+), созданный на основе жизни и песен лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Спектакль откроет фестиваль «Золотая маска», который стартует в Перми в сентябре. «Первым спектаклем фестиваля „Золотая Маска“ в Перми станет рок-мюзикл „Фома“ (16+) Новосибирского музыкального театра. Он построен на основных вехах жизни музыканта Юрия Шевчука и на его творчестве», — сообщает в соцсетях Театр-Театр, на сцене которого пройдет показ. Авторы мюзикла отмечают, что постановка не пересказывает биографию Шевчука, а Фома — собирательный образ певца российского рока. Спектакль стал лауреатом премии «Золотая маска» в 2021 году. Призы авторы получили в номинациях «Лучший спектакль в оперетте-мюзикле», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая роль второго плана». На сцене пермского Театра-Театра «Фому» покажут 5 и 6 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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