В Перми покажут рок-мюзикл на основе жизни и песен Юрия Шевчука

30 августа 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Биографию Юрия Шевчука пересказывать не будут, но песни споют Фото: Александр Константинов © URA.RU Новосибирский музыкальный театр представит в Перми свой рок-мюзикл «Фома» (16+), созданный на основе жизни и песен лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Спектакль откроет фестиваль «Золотая маска», который стартует в Перми в сентябре. «Первым спектаклем фестиваля „Золотая Маска“ в Перми станет рок-мюзикл „Фома“ (16+) Новосибирского музыкального театра. Он построен на основных вехах жизни музыканта Юрия Шевчука и на его творчестве», — сообщает в соцсетях Театр-Театр, на сцене которого пройдет показ. Авторы мюзикла отмечают, что постановка не пересказывает биографию Шевчука, а Фома — собирательный образ певца российского рока. Спектакль стал лауреатом премии «Золотая маска» в 2021 году. Призы авторы получили в номинациях «Лучший спектакль в оперетте-мюзикле», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая роль второго плана». На сцене пермского Театра-Театра «Фому» покажут 5 и 6 сентября.

Новосибирский музыкальный театр представит в Перми свой рок-мюзикл «Фома» (16+), созданный на основе жизни и песен лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Спектакль откроет фестиваль «Золотая маска», который стартует в Перми в сентябре. «Первым спектаклем фестиваля „Золотая Маска“ в Перми станет рок-мюзикл „Фома“ (16+) Новосибирского музыкального театра. Он построен на основных вехах жизни музыканта Юрия Шевчука и на его творчестве», — сообщает в соцсетях Театр-Театр, на сцене которого пройдет показ. Авторы мюзикла отмечают, что постановка не пересказывает биографию Шевчука, а Фома — собирательный образ певца российского рока. Спектакль стал лауреатом премии «Золотая маска» в 2021 году. Призы авторы получили в номинациях «Лучший спектакль в оперетте-мюзикле», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая роль второго плана». На сцене пермского Театра-Театра «Фому» покажут 5 и 6 сентября.