Житель ХМАO украл морской контейнер из приюта для животных

30 августа 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Четырехтонный контейнер преступник вывез с помощью спецтехники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) бывший работник приюта для животных похитил с территории организации морской контейнер. Сайт МВД сообщил, что мужчина сдал резервуар в пункт приема металла. «В полицию обратился представитель благотворительной организации помощи животным и сообщил, что из приюта похищен морской контейнер стоимостью 400 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее судимый работник организации, который сдал контейнер на металлолом за 58 тысяч рублей», — указано в публикации. Рецидивисту пришлось нанять технику, чтобы вывезти четырехтонный резервуар с территории организации. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Похищенный контейнер вернули владельцам. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию. Объект был установлен в лесном массиве.

В Нефтеюганске (ХМАО) бывший работник приюта для животных похитил с территории организации морской контейнер. Сайт МВД сообщил, что мужчина сдал резервуар в пункт приема металла. «В полицию обратился представитель благотворительной организации помощи животным и сообщил, что из приюта похищен морской контейнер стоимостью 400 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее судимый работник организации, который сдал контейнер на металлолом за 58 тысяч рублей», — указано в публикации. Рецидивисту пришлось нанять технику, чтобы вывезти четырехтонный резервуар с территории организации. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Похищенный контейнер вернули владельцам. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию. Объект был установлен в лесном массиве.