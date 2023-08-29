29 августа 2023

Житель ХМАO украл морской контейнер из приюта для животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Четырехтонный контейнер преступник вывез с помощью спецтехники Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) бывший работник приюта для животных похитил с территории организации морской контейнер. Сайт МВД сообщил, что мужчина сдал резервуар в пункт приема металла.

«В полицию обратился представитель благотворительной организации помощи животным и сообщил, что из приюта похищен морской контейнер стоимостью 400 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее судимый работник организации, который сдал контейнер на металлолом за 58 тысяч рублей», — указано в публикации.

Рецидивисту пришлось нанять технику, чтобы вывезти четырехтонный резервуар с территории организации. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Похищенный контейнер вернули владельцам.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию. Объект был установлен в лесном массиве.

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В Нефтеюганске (ХМАО) бывший работник приюта для животных похитил с территории организации морской контейнер. Сайт МВД сообщил, что мужчина сдал резервуар в пункт приема металла. «В полицию обратился представитель благотворительной организации помощи животным и сообщил, что из приюта похищен морской контейнер стоимостью 400 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее судимый работник организации, который сдал контейнер на металлолом за 58 тысяч рублей», — указано в публикации. Рецидивисту пришлось нанять технику, чтобы вывезти четырехтонный резервуар с территории организации. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Похищенный контейнер вернули владельцам. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию. Объект был установлен в лесном массиве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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