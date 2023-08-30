Пермских врачей обучат этике сообщения диагноза родителям новорожденных

Особое внимание в запуске проекта в регионе будет уделено краевому перинатальному центру Фото: Илья Московец © URA.RU

Прикамье станет пилотным проектом наряду с 11 регионами страны, где будет внедрен пилотный проект «Протокол сообщения диагноза». В рамках проекта медиков обучат этике сообщения диагноза родителям новорожденных, чьи дети имеют врожденные заболевания или подвержены риску развития инвалидности. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Прикамья.

«Минздравом Пермского края издан приказ от 25.05.2023 года „О внедрении этических правил сообщения родителям диагноза при рождении ребенка с инвалидизирующей патологией (или риском ее развития), в том числе наследственными или врожденными заболеваниями“. Приказ издан в целях улучшения качества оказания медпомощи родителям новорожденных», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В первую очередь правила будут распространяться на Пермский краевой перинатальный центр. Именно в этом учреждении «сконцентрирована медицинская помощь беременным женщинам высокой группы риска акушерской патологии». Ознакомиться с приказом агентству не удалось, в минздраве пояснили, что «это — локальный документ».

Проект рассчитан на срок до 2026 года, приводит портал РАПСИ слова замруководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в России Владимира Хромова. «Проект включает в себя подробное описание процедуры сообщения диагноза родителям, соответствующее обучение врачей, психологическую помощь семьям. Чтобы родители детей с инвалидностью знали, какую государственную помощь они могут получить, в какие некоммерческие организации обратиться», — рассказал Хромов.

По мнению Хромова, психологическую поддержку помощь должны получать и доктора, которые сообщают о диагнозе. «Когда врачу нужно сообщать тяжелый диагноз, он оказывается заложником ситуации», — поясняет Хромов.