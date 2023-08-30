30 августа 2023

Жители ХМАО раскупили места в репетиторских центрах для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего спросом пользуются занятия для учеников девятых и одиннадцатых классов Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа активно бронируют места в репетиторских центрах для детей. За август в отдельных частных школах родители раскупили до 70% времени для занятий. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских центров допобразования.

«Они еще не знают расписания своих кружков, но уже бронируют окна. Процентов 70 в августе уже раскуплено на весь учебный год. Остается только непопулярное время, когда дети учатся. Или вечернее, которое подходит больше одиннадцатиклассникам. Родители говорят, что не хватает в школе внимания у учителей на всех 30 человек. И родители боятся, что с сентября дети упустят темы, а потом в середине года им будет тяжело догнать», — рассказала журналисту агентства руководитель сети репетиторских центров «Мастерская знаний» Анна Метелева.

По словам предпринимательницы, больше всего спросом пользуются занятия по русскому языку и математике для учеников девятых и одиннадцатых классов. При этом ряд репетиторских центров также отмечают повышенный интерес у югорчан, но больший поток клиентов ожидают в сентябре. «Если брать направление иностранных языков, то ажиотажа больше. Но ажиотаж, когда очень много народу приходит записываться, начинается в начале сентября», — добавляет основатель центра «Репиторика» Дмитрий Каррабаст.

Ранее URA.RU рассказывало, что репетиторы резко подняли цены перед новым учебным годом в ХМАО. Стоимость занятий выросла на 10%.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа активно бронируют места в репетиторских центрах для детей. За август в отдельных частных школах родители раскупили до 70% времени для занятий. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских центров допобразования. «Они еще не знают расписания своих кружков, но уже бронируют окна. Процентов 70 в августе уже раскуплено на весь учебный год. Остается только непопулярное время, когда дети учатся. Или вечернее, которое подходит больше одиннадцатиклассникам. Родители говорят, что не хватает в школе внимания у учителей на всех 30 человек. И родители боятся, что с сентября дети упустят темы, а потом в середине года им будет тяжело догнать», — рассказала журналисту агентства руководитель сети репетиторских центров «Мастерская знаний» Анна Метелева. По словам предпринимательницы, больше всего спросом пользуются занятия по русскому языку и математике для учеников девятых и одиннадцатых классов. При этом ряд репетиторских центров также отмечают повышенный интерес у югорчан, но больший поток клиентов ожидают в сентябре. «Если брать направление иностранных языков, то ажиотажа больше. Но ажиотаж, когда очень много народу приходит записываться, начинается в начале сентября», — добавляет основатель центра «Репиторика» Дмитрий Каррабаст. Ранее URA.RU рассказывало, что репетиторы резко подняли цены перед новым учебным годом в ХМАО. Стоимость занятий выросла на 10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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