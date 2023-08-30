30 августа 2023

Такер Карлсон анонсировал войну США с Россией

Журналист Такер Карлсон: США начнут войну с Россией в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, америка, флаг сша, бостон
Байден попытается сохранить власть в стране с помощью войны Фото:
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Соединенные Штаты Америки начнут полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Так администрация президента Джо Байдена попытается сохранить власть в стране. Об этом заявил телеведущий Такер Карлсон.

«Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос», — отметил Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.

По мнению Карлсона, военный конфликт станет, скорее, политической мерой. Так администрация Джо Байдена попытается сохранить власть в стране. Журналист добавил, что американцы должны уже сейчас начать давить на сенат, чтобы добиться мира.

Ранее Министерство обороны США планировало изучить российскую интернет-аудиторию, чтобы лучше вести информационную войну. Контракт на исследование российского сегмента интернета заключен в рамках программы «Минерва», говорится в документах

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Соединенные Штаты Америки начнут полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Так администрация президента Джо Байдена попытается сохранить власть в стране. Об этом заявил телеведущий Такер Карлсон. «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос», — отметил Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле. По мнению Карлсона, военный конфликт станет, скорее, политической мерой. Так администрация Джо Байдена попытается сохранить власть в стране. Журналист добавил, что американцы должны уже сейчас начать давить на сенат, чтобы добиться мира. Ранее Министерство обороны США планировало изучить российскую интернет-аудиторию, чтобы лучше вести информационную войну. Контракт на исследование российского сегмента интернета заключен в рамках программы «Минерва», говорится в документах
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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