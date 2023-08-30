Такер Карлсон анонсировал войну США с Россией

Соединенные Штаты Америки начнут полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Так администрация президента Джо Байдена попытается сохранить власть в стране. Об этом заявил телеведущий Такер Карлсон.
«Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос», — отметил Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.
По мнению Карлсона, военный конфликт станет, скорее, политической мерой. Так администрация Джо Байдена попытается сохранить власть в стране. Журналист добавил, что американцы должны уже сейчас начать давить на сенат, чтобы добиться мира.
Ранее Министерство обороны США планировало изучить российскую интернет-аудиторию, чтобы лучше вести информационную войну. Контракт на исследование российского сегмента интернета заключен в рамках программы «Минерва», говорится в документах
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