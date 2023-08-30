Пермским студентам предложили прибавку к стипендии в восемь тысяч рублей

Минобразования объявило об отборе получателей именной стипендии Пермского края

Стипендию можно увеличить, если хорошо учиться Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Студенты пермских вузов могут ежемесячно получать по 8050 рублей. Для этого они должны пройти отбор на обладание именной стипендии Пермского края. О старте конкурса объявило министерство образования региона.

«Министерство образования и науки Пермского края информирует о проведении конкурсного отбора претендентов на получение в 2023-2024 учебном году именных стипендий Пермского края для студентов государственных образовательных организаций высшего образования», — говорится в объявлении на сайте ведомства. В пресс-службе минобразования URA.RU уточнили, что сумма стипендии составляет 8050 рублей в месяц.

Заявки на участие в конкурсе отправляют не студенты, а вузы. Списки они должны предоставить до 29 сентября. Именные стипендии Пермского края могут получать студенты с четвертого курса по программам бакалавриата и специалитета, а также магистранты, имеющие за все время обучения не более 5% отметок «хорошо», а остальные — «отлично». Также необходимо иметь успехи в научной и олимпиадной деятельности. Как ранее сообщало URA.RU, молодежный парламент Прикамья предлагал изменить процент допустимых оценок «хорошо» с 5% до 25%, но пока правила остаются неизменными.