Полицейские Челябинской области сняли клип ко Дню знаний на песню «Учат в школе». Героями видео стали школьники и полицейские, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
«Полицейские решили оригинально поздравить школьников и студентов, а также их родителей и всех педагогов. Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали видеоклип на известную музыкальную композицию „Учат в школе“», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В клипе снялись певцы детской ведомственной вокальной студии и полицейские, которые учатся в центре профессиональной подготовки ГУ МВД области. В видео показаны кадры учебной жизни сотрудников органов внутренних дел.
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