Челябинские полицейские сняли клип ко Дню знаний. Видео

31 августа 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Полицейские показали, что тоже учатся Фото: Московец Илья © URA.RU Полицейские Челябинской области сняли клип ко Дню знаний на песню «Учат в школе». Героями видео стали школьники и полицейские, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские решили оригинально поздравить школьников и студентов, а также их родителей и всех педагогов. Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали видеоклип на известную музыкальную композицию „Учат в школе“», — сообщили URA.RU в ведомстве. В клипе снялись певцы детской ведомственной вокальной студии и полицейские, которые учатся в центре профессиональной подготовки ГУ МВД области. В видео показаны кадры учебной жизни сотрудников органов внутренних дел.

Полицейские Челябинской области сняли клип ко Дню знаний на песню «Учат в школе». Героями видео стали школьники и полицейские, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские решили оригинально поздравить школьников и студентов, а также их родителей и всех педагогов. Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали видеоклип на известную музыкальную композицию „Учат в школе“», — сообщили URA.RU в ведомстве. В клипе снялись певцы детской ведомственной вокальной студии и полицейские, которые учатся в центре профессиональной подготовки ГУ МВД области. В видео показаны кадры учебной жизни сотрудников органов внутренних дел.