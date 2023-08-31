Челябинские полицейские сняли клип ко Дню знаний. Видео

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, дверь, чкаловский районный суд, полицейский
Полицейские показали, что тоже учатся Фото:

Полицейские Челябинской области сняли клип ко Дню знаний на песню «Учат в школе». Героями видео стали школьники и полицейские, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Полицейские решили оригинально поздравить школьников и студентов, а также их родителей и всех педагогов. Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали видеоклип на известную музыкальную композицию „Учат в школе“», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В клипе снялись певцы детской ведомственной вокальной студии и полицейские, которые учатся в центре профессиональной подготовки ГУ МВД области. В видео показаны кадры учебной жизни сотрудников органов внутренних дел.

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Полицейские Челябинской области сняли клип ко Дню знаний на песню «Учат в школе». Героями видео стали школьники и полицейские, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские решили оригинально поздравить школьников и студентов, а также их родителей и всех педагогов. Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали видеоклип на известную музыкальную композицию „Учат в школе“», — сообщили URA.RU в ведомстве. В клипе снялись певцы детской ведомственной вокальной студии и полицейские, которые учатся в центре профессиональной подготовки ГУ МВД области. В видео показаны кадры учебной жизни сотрудников органов внутренних дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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