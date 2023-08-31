Верховный суд отклонил иск дочери челябинского экс-губернатора Дубровского

Семья Бориса Дубровского продолжает судебные тяжбы после банкротства ПО «Монтажник» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, следует из картотеки дел. Анна Дубровская пыталась войти в число залоговых кредиторов обанкротившегося семейного актива Дубровских, ПО «Монтажник», с требованиями более чем на 415 миллионов рублей.

«Суды апелляционной инстанции и округа поддержали выводы суда первой инстанции. Оснований не согласиться с выводами судов не имеется. Изложенные в жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений норм права и не могут служить основанием для пересмотра судебных актов в порядке кассационного производства Судебной коллегией Верховного Суда РФ. Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 АПК РФ, определил: отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ», — говорится в тексте решения суда (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, Дубровская добилась признания обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов ПО «Монтажник» претензии в размере 415 976 881 рубля, в том числе 216 281 979 рублей как обеспеченные залогом имущества должника. Как залоговый кредитор, она получила преимущество перед остальными кредиторами и могла рассчитывать на платежи в размере 80% от суммы реализуемого в процессе банкротства имущества. Но соответствующее постановление отменил окружной апелляционный суд, постановление которого бизнесвумен и пыталась оспорить в Верховном суде.

Бывший глава Челябинской области Борис Дубровский после досрочной отставки выехал за границу. Он, как и сын, согласно решению суда, стал банкротом. Также обанкрочена семейная фирма ПО «Монтажник» — объем претензий к ней со стороны кредиторов оценивается в два миллиарда рублей. Со СМИ Дубровские не общаются.