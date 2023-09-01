01 сентября 2023

Маккарти заявил о проведении голосования для старта импичмента Байдену

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, голосование, бюллетень
Процедура импичмента Джо Байдена произойдет через голосование Фото:

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти высказался в поддержку проведения голосования в рамках импичмента (процедура судебного обвинения — прим. URA.RU) президента Джо Байдена. Об этом он сообщил журналистам.

«Начало расследования в рамках импичмента является серьезным делом, и республиканцы в палате представителей не станут идти по легкому пути… Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей», — сказал Маккарти изданию Breitbart News. Он дополнил, что импичмент не запустят исходя из решения отдельной персоны, только «через голосование».

В конце августа Маккарти и высокопоставленные представители Республиканской партии приступили к разработке стратегии запуска расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. В партии обсуждается возможность расследования без формального голосования, так как у Америки нет конституционного требования, предписывающего в обязательном порядке проводить голосование для запуска расследования на предмет импичмента.

Ранее Конгресс США обвинил Байдена и его родственников в получении миллионов долларов от Китая и Румынии, поэтому 18 мая Конгресс принял решение вынести законопроект об объявлении импичмента Байдену. После этого Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, чтобы ответить на возможное расследование в рамках импичмента президента Америки.

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти высказался в поддержку проведения голосования в рамках импичмента (процедура судебного обвинения — прим. URA.RU) президента Джо Байдена. Об этом он сообщил журналистам. «Начало расследования в рамках импичмента является серьезным делом, и республиканцы в палате представителей не станут идти по легкому пути… Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей», — сказал Маккарти изданию Breitbart News. Он дополнил, что импичмент не запустят исходя из решения отдельной персоны, только «через голосование». В конце августа Маккарти и высокопоставленные представители Республиканской партии приступили к разработке стратегии запуска расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. В партии обсуждается возможность расследования без формального голосования, так как у Америки нет конституционного требования, предписывающего в обязательном порядке проводить голосование для запуска расследования на предмет импичмента. Ранее Конгресс США обвинил Байдена и его родственников в получении миллионов долларов от Китая и Румынии, поэтому 18 мая Конгресс принял решение вынести законопроект об объявлении импичмента Байдену. После этого Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, чтобы ответить на возможное расследование в рамках импичмента президента Америки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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