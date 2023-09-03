Моор поблагодарил ветеранов-нефтяников за развитие отрасли «тюменской матрешки»

Губернатор Моор: ветераны-нефтяники внесли вклад в развитие «тюменской матрешки»

Моор поблагодарил ветернов-нефтянкиков за запуск уникальных месторождений Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил работников и ветераны нефтяной и газовой промышленности за развитие нефтегазовой сферы, которая поменяла «вектор развития всей Тюменской области, Югры и Ямала». Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Тогда, в середине прошлого столетия, усилиями талантливых и решительных людей, бесконечно увлеченных своим делом и искренне веривших в нефтегазоносность Западной Сибири, кардинально изменился вектор развития всей Тюменской области, Югры и Ямала. Эта историческая эпоха наполнена чередой производственных рекордов, запуском уникальных месторождений, именами легендарных личностей и их трудовым подвигом», — передает слова Моора информационный центр на официальном сайте.

По словам губернатора региона, основной территорией освоения природных богатств Севера, интеллектуальным центром топливно-энергетического комплекса и кузницей кадров для ТЭК стала Тюмень. Он отметил, что и на сегодняшний день город укрепляет научно-технический и кадровый потенциал отрасли.

Губернатор подчеркнул, что достижения первопроходцев тюменской нефтегазовой сферы приумножаются современными работниками предприятий нефтяной и газовой промышленности. Специалисты справляются со сложными задачами, осваивают и внедряют передовые технологии, развивают похожие отрасли, а также вносят весомый вклад в экономическое благополучие регионов и всей страны.

Ранее информационного центр региона сообщал, что губернатор Александр Моор отпраздновал день работника нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Моор посетил предприятие «Газпром трансгаз Сургут». Также он вручил работникам предприятия награды за развитие нефтегазового комплекса.