В Челябинске женщина погибла, выпав из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, открытое окно
Женщина упала с высоты седьмого этажа Фото:

В Челябинске женщина скончалась, выпав из окна квартиры. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, врачи пытались ее спасти, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Выпавшую женщину экстренно доставили в городскую больницу №9. Там ее начали оперировать. Но травмы были серьезные. Усилия врачей не принесли желаемого результата», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщине на момент смерти был 51 год. Она выпала из окна седьмого этажа, получив серьезные травмы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске женщина скончалась, выпав из окна квартиры. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, врачи пытались ее спасти, но травмы оказались несовместимы с жизнью. «Выпавшую женщину экстренно доставили в городскую больницу №9. Там ее начали оперировать. Но травмы были серьезные. Усилия врачей не принесли желаемого результата», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщине на момент смерти был 51 год. Она выпала из окна седьмого этажа, получив серьезные травмы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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