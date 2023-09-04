Актер Олег Гаас из Нижневартовска снялся в клипе рэпера ST

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Клип снят по мотивам фильма «День сурка» Фото:

Актер сериала «Телохранители» на ТНТ Олег Гаас из Нижневартовска снялся в новом клипе рэпера ST. Об этом сообщили журналисты. Премьера клипа «За красивые глаза» состоялась сегодня.

«Идея клипа [„За красивые глаза“] у меня появилась спонтанно. Это „день сурка“ главного героя, в котором различные бытовые сложности мешают ему встретиться с девушкой его мечты. Так как клип игровой, то и на главные роли я пригласил актеров. Но кого? Я решил обратиться к телеканалу ТНТ, предложив им объединить усилия, чтобы в клипе снялись герои нового телесериала „Телохранители“ [Олег Гаас и Кристина Кучеренко]», — передает слова рэпера портал NV86.

Ранее 21 августа на телеканале ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Телохранители». История посвящена простым челябинским боксерам, которые стали телохранителями скандального столичного адвоката. Так герои попали в мир искушений и опасностей гламурной Москвы наших дней. В этой картине снялся актер Олег Гаас, который родился 9 февраля 1994 года в Нижневартовске. Он сыграл роль одного из телохранителей — Юрка.

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Актер сериала «Телохранители» на ТНТ Олег Гаас из Нижневартовска снялся в новом клипе рэпера ST. Об этом сообщили журналисты. Премьера клипа «За красивые глаза» состоялась сегодня. «Идея клипа [„За красивые глаза“] у меня появилась спонтанно. Это „день сурка“ главного героя, в котором различные бытовые сложности мешают ему встретиться с девушкой его мечты. Так как клип игровой, то и на главные роли я пригласил актеров. Но кого? Я решил обратиться к телеканалу ТНТ, предложив им объединить усилия, чтобы в клипе снялись герои нового телесериала „Телохранители“ [Олег Гаас и Кристина Кучеренко]», — передает слова рэпера портал NV86. Ранее 21 августа на телеканале ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Телохранители». История посвящена простым челябинским боксерам, которые стали телохранителями скандального столичного адвоката. Так герои попали в мир искушений и опасностей гламурной Москвы наших дней. В этой картине снялся актер Олег Гаас, который родился 9 февраля 1994 года в Нижневартовске. Он сыграл роль одного из телохранителей — Юрка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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