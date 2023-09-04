04 сентября 2023

Компания пермского олигарха выплатит дивиденды за 2011 год

Пермское ПАО «Морион» выплатит 3,5 млн рублей дивидендов за 2011 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма начисленных доходов составила почти 3,5 млн рублей Фото:

Пермское ПАО «Морион», контролируемое структурами бизнесмена Андрея Кузяева, выплатит дивиденды за 2011 год. Речь о нераспределенных доходах на сумму около 3,5 млн рублей, начисленных по обыкновенным именным акциям.

«ПАО „Морион“, Пермь, начисленные доходы по ценным бумагам за отчетный период — 2011 год. Общий размер подлежащих выплате доходов по акциям именным бездокументарным — 3,49 млн рублей. Форма выплаты доходов — денежные средства», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

Публичное акционерное общество «Морион» разрабатывает, производит и монтирует телекоммуникационное оборудование. Контролируется предприятие обществом с ограниченной ответственностью «Рубикон», принадлежащим пермскому предпринимателю Андрею Кузяеву. В 2021 году журнал Forbes включил его в список богатейших бизнесменов России.

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Пермское ПАО «Морион», контролируемое структурами бизнесмена Андрея Кузяева, выплатит дивиденды за 2011 год. Речь о нераспределенных доходах на сумму около 3,5 млн рублей, начисленных по обыкновенным именным акциям. «ПАО „Морион“, Пермь, начисленные доходы по ценным бумагам за отчетный период — 2011 год. Общий размер подлежащих выплате доходов по акциям именным бездокументарным — 3,49 млн рублей. Форма выплаты доходов — денежные средства», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). Публичное акционерное общество «Морион» разрабатывает, производит и монтирует телекоммуникационное оборудование. Контролируется предприятие обществом с ограниченной ответственностью «Рубикон», принадлежащим пермскому предпринимателю Андрею Кузяеву. В 2021 году журнал Forbes включил его в список богатейших бизнесменов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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