Компания пермского олигарха выплатит дивиденды за 2011 год

Пермское ПАО «Морион» выплатит 3,5 млн рублей дивидендов за 2011 год

05 сентября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Сумма начисленных доходов составила почти 3,5 млн рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Пермское ПАО «Морион», контролируемое структурами бизнесмена Андрея Кузяева, выплатит дивиденды за 2011 год. Речь о нераспределенных доходах на сумму около 3,5 млн рублей, начисленных по обыкновенным именным акциям. «ПАО „Морион“, Пермь, начисленные доходы по ценным бумагам за отчетный период — 2011 год. Общий размер подлежащих выплате доходов по акциям именным бездокументарным — 3,49 млн рублей. Форма выплаты доходов — денежные средства», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). Публичное акционерное общество «Морион» разрабатывает, производит и монтирует телекоммуникационное оборудование. Контролируется предприятие обществом с ограниченной ответственностью «Рубикон», принадлежащим пермскому предпринимателю Андрею Кузяеву. В 2021 году журнал Forbes включил его в список богатейших бизнесменов России.

Пермское ПАО «Морион», контролируемое структурами бизнесмена Андрея Кузяева, выплатит дивиденды за 2011 год. Речь о нераспределенных доходах на сумму около 3,5 млн рублей, начисленных по обыкновенным именным акциям. «ПАО „Морион“, Пермь, начисленные доходы по ценным бумагам за отчетный период — 2011 год. Общий размер подлежащих выплате доходов по акциям именным бездокументарным — 3,49 млн рублей. Форма выплаты доходов — денежные средства», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). Публичное акционерное общество «Морион» разрабатывает, производит и монтирует телекоммуникационное оборудование. Контролируется предприятие обществом с ограниченной ответственностью «Рубикон», принадлежащим пермскому предпринимателю Андрею Кузяеву. В 2021 году журнал Forbes включил его в список богатейших бизнесменов России.