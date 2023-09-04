04 сентября 2023

Челябинский губернатор Текслер вручил мэру Миасса награду президента Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового производства холдинга «Синара – Транспортные Машины». Челябинск, ковальчук егор
Ковальчуку торжественно вручили почетную грамоту президента РФ Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил мэру Миасса Егору Ковальчуку почетную грамоту, которой главу города наградил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась 5 сентября, передает пресс-служба губернатора.

«Почетную грамоту Президента РФ Алексей Текслер вручил главе Миасского городского округа Егору Ковальчуку. Государственные и областные награды из рук главы региона получили 45 жителей Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Сатки и Златоуста, а также коллектив Челябинской областной универсальной научной библиотеки», — уточнили в пресс-службе.

Приказ о награждении Ковальчука почетной грамотой был подписан главой государства 10 июля. На пост главы Миасса он был избран 17 мая после досрочного ухода в отставку Григория Тонких. Ранее Ковальчук занимал должность вице-губернатора региона. Позже Текслер вернул ему этот статус на общественных началах.

По указу Путина Текслер также вручил 21 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. В число награжденных вошли работники промышленных предприятий региона. Медалями Луки Крымского наградили двух медиков горбольницы №1 Магнитогорска, еще двум присвоили звания заслуженного врача и работника здравоохранения. Почетные звания заслуженного работника получили также машиностроитель, металлург, энергетик и работник транспорта.

В регионе также выбрали почетного гражданина. Им стал председатель ветеранов-общественников начального и среднего профобразования Федор Клюев. Также Алексей Текслер вручил областные медали «За заслуги перед Челябинской областью» II и III степени Владимиру Богдановскому, Леониду Вершинскому, Вадиму Леонову, Сергею Ульяновскому, Белле и Петру Маркоч. Звания «Заслуженный строитель Челябинской области» и «Заслуженный экономист Челябинской области» присвоили Евгению Вдовину и Сергею Бурцеву.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил мэру Миасса Егору Ковальчуку почетную грамоту, которой главу города наградил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась 5 сентября, передает пресс-служба губернатора. «Почетную грамоту Президента РФ Алексей Текслер вручил главе Миасского городского округа Егору Ковальчуку. Государственные и областные награды из рук главы региона получили 45 жителей Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Сатки и Златоуста, а также коллектив Челябинской областной универсальной научной библиотеки», — уточнили в пресс-службе. Приказ о награждении Ковальчука почетной грамотой был подписан главой государства 10 июля. На пост главы Миасса он был избран 17 мая после досрочного ухода в отставку Григория Тонких. Ранее Ковальчук занимал должность вице-губернатора региона. Позже Текслер вернул ему этот статус на общественных началах. По указу Путина Текслер также вручил 21 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. В число награжденных вошли работники промышленных предприятий региона. Медалями Луки Крымского наградили двух медиков горбольницы №1 Магнитогорска, еще двум присвоили звания заслуженного врача и работника здравоохранения. Почетные звания заслуженного работника получили также машиностроитель, металлург, энергетик и работник транспорта. В регионе также выбрали почетного гражданина. Им стал председатель ветеранов-общественников начального и среднего профобразования Федор Клюев. Также Алексей Текслер вручил областные медали «За заслуги перед Челябинской областью» II и III степени Владимиру Богдановскому, Леониду Вершинскому, Вадиму Леонову, Сергею Ульяновскому, Белле и Петру Маркоч. Звания «Заслуженный строитель Челябинской области» и «Заслуженный экономист Челябинской области» присвоили Евгению Вдовину и Сергею Бурцеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...