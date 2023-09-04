Челябинский губернатор Текслер вручил мэру Миасса награду президента Путина

Ковальчуку торжественно вручили почетную грамоту президента РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил мэру Миасса Егору Ковальчуку почетную грамоту, которой главу города наградил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась 5 сентября, передает пресс-служба губернатора.

«Почетную грамоту Президента РФ Алексей Текслер вручил главе Миасского городского округа Егору Ковальчуку. Государственные и областные награды из рук главы региона получили 45 жителей Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Сатки и Златоуста, а также коллектив Челябинской областной универсальной научной библиотеки», — уточнили в пресс-службе.

Приказ о награждении Ковальчука почетной грамотой был подписан главой государства 10 июля. На пост главы Миасса он был избран 17 мая после досрочного ухода в отставку Григория Тонких. Ранее Ковальчук занимал должность вице-губернатора региона. Позже Текслер вернул ему этот статус на общественных началах.

По указу Путина Текслер также вручил 21 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. В число награжденных вошли работники промышленных предприятий региона. Медалями Луки Крымского наградили двух медиков горбольницы №1 Магнитогорска, еще двум присвоили звания заслуженного врача и работника здравоохранения. Почетные звания заслуженного работника получили также машиностроитель, металлург, энергетик и работник транспорта.

В регионе также выбрали почетного гражданина. Им стал председатель ветеранов-общественников начального и среднего профобразования Федор Клюев. Также Алексей Текслер вручил областные медали «За заслуги перед Челябинской областью» II и III степени Владимиру Богдановскому, Леониду Вершинскому, Вадиму Леонову, Сергею Ульяновскому, Белле и Петру Маркоч. Звания «Заслуженный строитель Челябинской области» и «Заслуженный экономист Челябинской области» присвоили Евгению Вдовину и Сергею Бурцеву.