Челябинская пенсионерка продала квартиру, чтобы заплатить мошенникам

Пенсионерка перевела мошенникам 4,6 миллиона рублей, потеряв свое имущество Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пенсионерка из Челябинской области продала квартиру и заложила вторую, чтобы отдать деньги мошенникам. Женщину убедили в том, что деньги вкладываются в инвестиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Магнитогорске мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку заложить одну квартиру, продать вторую и перевести им 4,6 миллиона рублей. Женщину убедили в том, что она заработает деньги, инвестируя на бирже», — рассказали URA.RU в региональном главке.

Потерпевшей пришло СМС-сообщение с предложением заработать. Она перешла по ссылке и заполнила анкету, после чего получила звонок от менеджера. Пенсионерке предложили взять кредит и вложить деньги в инвестиции. Первое время она получала проценты на свой счет и решила оформить еще один займ.

Последний кредит женщине одобрили только под залог квартиры. За три месяца женщина в сумме перевела на счет мошенников 1,3 миллиона рублей. После этого пенсионерке предложили продать вторую квартиру. Злоумышленники сами нашли риэлтора и получили 3,3 миллиона рублей с продажи жилья.

В полицию обратилась дочь потерпевшей. Женщина узнала о мошенниках, когда общая сумма переводов составила 4,6 миллиона рублей.

«По словам пенсионерки, она знала о мошенниках. В каждом из банков ей напоминали о бдительности и уточняли, для каких целей оформляется кредит. Желая получить больше денег, она потеряла все свои средства, имущество и осталась должна банкам», — уточнили в региональном полицейском главке.