05 сентября 2023

Пермский дирижер выступит в Австрии вместо известного британского музыканта

Максим Емельянычев заменит на фестивале «Золотая осень» Джона Элиота Гардинера
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Интервью с финским дирижером Калле Куусавой в Филармонии. Екатеринбург, ноты, партитура
Пермяк исполнит сочинения Гайдна, Вебера и Шуберта Фото:

Пермский музыкант Максим Емельянычев заменит на австрийском фестивале «Золотая осень» известного британского дирижера, сэра Джона Элиота Гардинера. Емельянычев вместе с Chamber Orchestra of Europe исполнит сочинения Гайдна, Вебера и Шуберта.

«Я очень благодарен Максиму, что он согласился в столь короткий срок выступить на фестивале. С нетерпением жду этого невероятного вечера», — пишет telegram-канал «Оперный балет» со ссылкой на худрука фестиваля Джулиана Рахлина. Выступление Емельянычева запланировано на 16 сентября, пишет издание «Новый компаньон».

Сэр Джон Элиот Гардинер был вынужден отменить выступление из-за скандала на фестивале Берлиоза во Франции. Мэтр ударил певца из-за того, что тот вышел на сцену не с той стороны.

Максим Емельянычев с 2011 года выступал в Пермском театре оперы и балета и оркестре MusicAeterna. В 2014 году получил спецприз фестиваля «Золотая маска» за партию хаммерклавира в постановке оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». С сентября 2019 года Емельянычев является главным дирижером Шотландского камерного оркестра.

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Пермский музыкант Максим Емельянычев заменит на австрийском фестивале «Золотая осень» известного британского дирижера, сэра Джона Элиота Гардинера. Емельянычев вместе с Chamber Orchestra of Europe исполнит сочинения Гайдна, Вебера и Шуберта. «Я очень благодарен Максиму, что он согласился в столь короткий срок выступить на фестивале. С нетерпением жду этого невероятного вечера», — пишет telegram-канал «Оперный балет» со ссылкой на худрука фестиваля Джулиана Рахлина. Выступление Емельянычева запланировано на 16 сентября, пишет издание «Новый компаньон». Сэр Джон Элиот Гардинер был вынужден отменить выступление из-за скандала на фестивале Берлиоза во Франции. Мэтр ударил певца из-за того, что тот вышел на сцену не с той стороны. Максим Емельянычев с 2011 года выступал в Пермском театре оперы и балета и оркестре MusicAeterna. В 2014 году получил спецприз фестиваля «Золотая маска» за партию хаммерклавира в постановке оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». С сентября 2019 года Емельянычев является главным дирижером Шотландского камерного оркестра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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