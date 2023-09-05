Пермский дирижер выступит в Австрии вместо известного британского музыканта

Пермский музыкант Максим Емельянычев заменит на австрийском фестивале «Золотая осень» известного британского дирижера, сэра Джона Элиота Гардинера. Емельянычев вместе с Chamber Orchestra of Europe исполнит сочинения Гайдна, Вебера и Шуберта.
«Я очень благодарен Максиму, что он согласился в столь короткий срок выступить на фестивале. С нетерпением жду этого невероятного вечера», — пишет telegram-канал «Оперный балет» со ссылкой на худрука фестиваля Джулиана Рахлина. Выступление Емельянычева запланировано на 16 сентября, пишет издание «Новый компаньон».
Сэр Джон Элиот Гардинер был вынужден отменить выступление из-за скандала на фестивале Берлиоза во Франции. Мэтр ударил певца из-за того, что тот вышел на сцену не с той стороны.
Максим Емельянычев с 2011 года выступал в Пермском театре оперы и балета и оркестре MusicAeterna. В 2014 году получил спецприз фестиваля «Золотая маска» за партию хаммерклавира в постановке оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». С сентября 2019 года Емельянычев является главным дирижером Шотландского камерного оркестра.
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