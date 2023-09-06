06 сентября 2023

Армия РФ получила дымовую гранату РДГ-У для защиты от управляемых ракет

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, учебная граната, военные игры
Новые гранаты могут работать при температуре от -50 до 55 градусов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армию России начали снабжать унифицированными дымовыми гранатами РДГ-У. Новые снаряды позволят солдатам самостоятельно маскировать себя и технику от управляемых ракет и высокоточного оружия.

«Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У», — передают слова источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости. РДГ-У способна обеспечить маскировку бойцам и технике от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне. Кроме того, дымовые гранаты скрывают от высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.

Новые снаряды образуют мгновенную дымовую завезу, при этом крутящийся элемент позволяет сохранить этот эффект длительное время. Граната может работать при температуре от -50 до 55 градусов. С РДГ-У солдаты смогут самостоятельно обеспечивать себе маскировку без привлечения спецтехники и специалистов.

Ранее сообщалось, что российские военные начнут применять в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333. Это оружие в 80% случаев обходит тепловые ловушки, используемые Вооруженными силами Украины.

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Армию России начали снабжать унифицированными дымовыми гранатами РДГ-У. Новые снаряды позволят солдатам самостоятельно маскировать себя и технику от управляемых ракет и высокоточного оружия. «Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У», — передают слова источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости. РДГ-У способна обеспечить маскировку бойцам и технике от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне. Кроме того, дымовые гранаты скрывают от высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания. Новые снаряды образуют мгновенную дымовую завезу, при этом крутящийся элемент позволяет сохранить этот эффект длительное время. Граната может работать при температуре от -50 до 55 градусов. С РДГ-У солдаты смогут самостоятельно обеспечивать себе маскировку без привлечения спецтехники и специалистов. Ранее сообщалось, что российские военные начнут применять в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333. Это оружие в 80% случаев обходит тепловые ловушки, используемые Вооруженными силами Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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