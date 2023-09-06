Армия РФ получила дымовую гранату РДГ-У для защиты от управляемых ракет

07 сентября 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Новые гранаты могут работать при температуре от -50 до 55 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армию России начали снабжать унифицированными дымовыми гранатами РДГ-У. Новые снаряды позволят солдатам самостоятельно маскировать себя и технику от управляемых ракет и высокоточного оружия. «Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У», — передают слова источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости. РДГ-У способна обеспечить маскировку бойцам и технике от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне. Кроме того, дымовые гранаты скрывают от высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания. Новые снаряды образуют мгновенную дымовую завезу, при этом крутящийся элемент позволяет сохранить этот эффект длительное время. Граната может работать при температуре от -50 до 55 градусов. С РДГ-У солдаты смогут самостоятельно обеспечивать себе маскировку без привлечения спецтехники и специалистов. Ранее сообщалось, что российские военные начнут применять в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333. Это оружие в 80% случаев обходит тепловые ловушки, используемые Вооруженными силами Украины.

Армию России начали снабжать унифицированными дымовыми гранатами РДГ-У. Новые снаряды позволят солдатам самостоятельно маскировать себя и технику от управляемых ракет и высокоточного оружия. «Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У», — передают слова источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости. РДГ-У способна обеспечить маскировку бойцам и технике от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне. Кроме того, дымовые гранаты скрывают от высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания. Новые снаряды образуют мгновенную дымовую завезу, при этом крутящийся элемент позволяет сохранить этот эффект длительное время. Граната может работать при температуре от -50 до 55 градусов. С РДГ-У солдаты смогут самостоятельно обеспечивать себе маскировку без привлечения спецтехники и специалистов. Ранее сообщалось, что российские военные начнут применять в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333. Это оружие в 80% случаев обходит тепловые ловушки, используемые Вооруженными силами Украины.