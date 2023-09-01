01 сентября 2023

РИАН: российские войска применяют ракеты, обходящие тепловые ловушки

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Ракеты 9М333 уже поразили в зоне СВО украинские СУ-25 и беспилотники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333. Такое вооружение способно обойти тепловые ловушки, которые используют Вооруженные силы Украины. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80% случаев», — передает слова источника РИА Новости.

Ракеты имеют мультиспектральную головку самонаведения, способную отличать действительную цель от ложной. По словам собеседника, такое оружие уже поразило в зоне СВО украинские штурмовики СУ-25, а также беспилотники габаритами до 1,5 метров.

Ранее российские военные поразили вагоны с боеприпасами украинских военнослужащих в ДНР с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Также в войсках ВС РФ поставили стратегический ракетный комплекс «Сармат» на боевое дежурство.

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Российские военнослужащие применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333. Такое вооружение способно обойти тепловые ловушки, которые используют Вооруженные силы Украины. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80% случаев», — передает слова источника РИА Новости. Ракеты имеют мультиспектральную головку самонаведения, способную отличать действительную цель от ложной. По словам собеседника, такое оружие уже поразило в зоне СВО украинские штурмовики СУ-25, а также беспилотники габаритами до 1,5 метров. Ранее российские военные поразили вагоны с боеприпасами украинских военнослужащих в ДНР с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Также в войсках ВС РФ поставили стратегический ракетный комплекс «Сармат» на боевое дежурство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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