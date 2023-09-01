РИАН: российские войска применяют ракеты, обходящие тепловые ловушки

02 сентября 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Ракеты 9М333 уже поразили в зоне СВО украинские СУ-25 и беспилотники Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333. Такое вооружение способно обойти тепловые ловушки, которые используют Вооруженные силы Украины. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80% случаев», — передает слова источника РИА Новости. Ракеты имеют мультиспектральную головку самонаведения, способную отличать действительную цель от ложной. По словам собеседника, такое оружие уже поразило в зоне СВО украинские штурмовики СУ-25, а также беспилотники габаритами до 1,5 метров. Ранее российские военные поразили вагоны с боеприпасами украинских военнослужащих в ДНР с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Также в войсках ВС РФ поставили стратегический ракетный комплекс «Сармат» на боевое дежурство.

Российские военнослужащие применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333. Такое вооружение способно обойти тепловые ловушки, которые используют Вооруженные силы Украины. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80% случаев», — передает слова источника РИА Новости. Ракеты имеют мультиспектральную головку самонаведения, способную отличать действительную цель от ложной. По словам собеседника, такое оружие уже поразило в зоне СВО украинские штурмовики СУ-25, а также беспилотники габаритами до 1,5 метров. Ранее российские военные поразили вагоны с боеприпасами украинских военнослужащих в ДНР с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Также в войсках ВС РФ поставили стратегический ракетный комплекс «Сармат» на боевое дежурство.