Злоумышленник собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ФСБ задержала жителя Хабаровска за передачу денег ВСУ. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.
«Хабаровчанин переводил деньги одному из формирований ВСУ. Средства использовались для приобретения оружия, боеприпасов и БПЛА», — сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По данным следствия, злоумышленник собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, а также вести подрывную работу на территории России.
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