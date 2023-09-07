Житель Хабаровска задержан ФСБ за передачу денег ВСУ. Видео

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Злоумышленник собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ Фото:
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ФСБ задержала жителя Хабаровска за передачу денег ВСУ. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

«Хабаровчанин переводил деньги одному из формирований ВСУ. Средства использовались для приобретения оружия, боеприпасов и БПЛА», — сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По данным следствия, злоумышленник собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, а также вести подрывную работу на территории России.

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ФСБ задержала жителя Хабаровска за передачу денег ВСУ. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. «Хабаровчанин переводил деньги одному из формирований ВСУ. Средства использовались для приобретения оружия, боеприпасов и БПЛА», — сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По данным следствия, злоумышленник собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, а также вести подрывную работу на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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