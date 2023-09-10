Мэр Сургута призвал горожан к участию в выборах губернатора Тюменской области

Сам Филатов уже проголосовал на участке, расположенном в сургутской филармонии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов призвал жителей прийти на избирательные участки для участия в выборах губернатора Тюменской области и довыборах в городскую думу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Приглашаю всех, кто еще не проголосовал, сделать сегодня свой выбор. Убежден, это важно для будущего Сургута и каждого жителя города», — заявил Филатов.

Сам мэр уже успел проголосовать на участке, который открыт в городской филармонии. «Избирая людей, мы берем ответственность за них, разделяем эту ответственность с теми людьми, которые избираются на высокие должности. Они формируют нашу жизнь, наше будущее, наше сегодня, наше завтра, будущее наших детей. И стоять в сторонке это точно неправильная позиция. Всю свою сознательную жизнь я принимаю участие в выборах и буду принимать. Только так… у меня есть право оценивать деятельность каждого», — считает глава Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова с утра приняла участие в выборах главы Тюменской области. Затем она улетела в Салехард на церемонию инаугурации губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.