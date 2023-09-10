10 сентября 2023

Атомной энергетике спрогнозировали новый рекорд

WNA: мощности АЭС в мире к 2040 году вырастут более чем в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Мощности будут увеличены из-за продления срока эксплуатации АЭС, сообщили в WNA Фото:

Мощности атомных электростанций в мире вырастут к 2040 году более чем в два раза и достигнут 931 гигаватт. Об этом говорится в докладе World Nuclear Association.

«Оптимистичный сценарий предполагает рост мощностей атомных станций к 2040 году до 931 ГВт, базовый — до 686 ГВт, пессимистичный — до 486 ГВт. Установленная мощность всех АЭС в мире на конец июня 2023 года составляла 391 ГВт», — передает данные из доклада WNA газета «Ведомости».

Мощность будет увеличиваться за счет строительства новых атомных электростанций в Китае и Индии. Кроме этого увеличение произойдет благодаря продлению срока эксплуатации АЭС до 60 лет в Канаде, Франции, Японии, России и Украине.

Ранее США передали Украине первую партию ядерного топлива. Также Украине планируют поставить ядерное топливо Финляндия, Чехия и Словакия. В итоге Киев собирается полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мощности атомных электростанций в мире вырастут к 2040 году более чем в два раза и достигнут 931 гигаватт. Об этом говорится в докладе World Nuclear Association. «Оптимистичный сценарий предполагает рост мощностей атомных станций к 2040 году до 931 ГВт, базовый — до 686 ГВт, пессимистичный — до 486 ГВт. Установленная мощность всех АЭС в мире на конец июня 2023 года составляла 391 ГВт», — передает данные из доклада WNA газета «Ведомости». Мощность будет увеличиваться за счет строительства новых атомных электростанций в Китае и Индии. Кроме этого увеличение произойдет благодаря продлению срока эксплуатации АЭС до 60 лет в Канаде, Франции, Японии, России и Украине. Ранее США передали Украине первую партию ядерного топлива. Также Украине планируют поставить ядерное топливо Финляндия, Чехия и Словакия. В итоге Киев собирается полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...