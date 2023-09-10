Атомной энергетике спрогнозировали новый рекорд WNA: мощности АЭС в мире к 2040 году вырастут более чем в два раза 11 сентября 2023 в 04:18 Размер текста - 17 + Мощности будут увеличены из-за продления срока эксплуатации АЭС, сообщили в WNA Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Мощности атомных электростанций в мире вырастут к 2040 году более чем в два раза и достигнут 931 гигаватт. Об этом говорится в докладе World Nuclear Association. «Оптимистичный сценарий предполагает рост мощностей атомных станций к 2040 году до 931 ГВт, базовый — до 686 ГВт, пессимистичный — до 486 ГВт. Установленная мощность всех АЭС в мире на конец июня 2023 года составляла 391 ГВт», — передает данные из доклада WNA газета «Ведомости». Мощность будет увеличиваться за счет строительства новых атомных электростанций в Китае и Индии. Кроме этого увеличение произойдет благодаря продлению срока эксплуатации АЭС до 60 лет в Канаде, Франции, Японии, России и Украине. Ранее США передали Украине первую партию ядерного топлива. Также Украине планируют поставить ядерное топливо Финляндия, Чехия и Словакия. В итоге Киев собирается полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России. Мощности атомных электростанций в мире вырастут к 2040 году более чем в два раза и достигнут 931 гигаватт. Об этом говорится в докладе World Nuclear Association. «Оптимистичный сценарий предполагает рост мощностей атомных станций к 2040 году до 931 ГВт, базовый — до 686 ГВт, пессимистичный — до 486 ГВт. Установленная мощность всех АЭС в мире на конец июня 2023 года составляла 391 ГВт», — передает данные из доклада WNA газета «Ведомости». Мощность будет увеличиваться за счет строительства новых атомных электростанций в Китае и Индии. Кроме этого увеличение произойдет благодаря продлению срока эксплуатации АЭС до 60 лет в Канаде, Франции, Японии, России и Украине. Ранее США передали Украине первую партию ядерного топлива. Также Украине планируют поставить ядерное топливо Финляндия, Чехия и Словакия. В итоге Киев собирается полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям