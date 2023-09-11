СП нашла 3 тысячи проблемных недостроев на 200 млрд рублей

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Рабочая поездка Текслера по недостроенным домам. Челябинск, недвижимость, недострой, жилье
В начале года количество строящихся объектов в РФ составляло 62 тысячи Фото:

В регионах России находится около трех тысяч проблемных недостроев, в которые было вложено 200 миллиардов рублей. Об этом рассказала глава Счетной палаты Галина Изотова.

«Есть среди них (незавершенных объектов — прим. URA.RU) и проблемные объекты. Их около трех тысяч, вложенные в них 200 млрд рублей заморожены и не работают на решение экономических и социальных задач государства», — сказала Изотова в интервью «Известиям». Она добавила, что в начале года количество строящихся объектов в стране составляло 62 тысячи, при вложенных в них более четырех триллионов рублей. По словам Изотовой, эти стройки должны быть завершены в назначенные сроки.

В 2022 году президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета поручил за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Он добавил, что недострои создают неудобства для граждан и портят внешний вид городских улиц.

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В регионах России находится около трех тысяч проблемных недостроев, в которые было вложено 200 миллиардов рублей. Об этом рассказала глава Счетной палаты Галина Изотова. «Есть среди них (незавершенных объектов — прим. URA.RU) и проблемные объекты. Их около трех тысяч, вложенные в них 200 млрд рублей заморожены и не работают на решение экономических и социальных задач государства», — сказала Изотова в интервью «Известиям». Она добавила, что в начале года количество строящихся объектов в стране составляло 62 тысячи, при вложенных в них более четырех триллионов рублей. По словам Изотовой, эти стройки должны быть завершены в назначенные сроки. В 2022 году президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета поручил за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Он добавил, что недострои создают неудобства для граждан и портят внешний вид городских улиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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