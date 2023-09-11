СП нашла 3 тысячи проблемных недостроев на 200 млрд рублей

11 сентября 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

В начале года количество строящихся объектов в РФ составляло 62 тысячи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В регионах России находится около трех тысяч проблемных недостроев, в которые было вложено 200 миллиардов рублей. Об этом рассказала глава Счетной палаты Галина Изотова. «Есть среди них (незавершенных объектов — прим. URA.RU) и проблемные объекты. Их около трех тысяч, вложенные в них 200 млрд рублей заморожены и не работают на решение экономических и социальных задач государства», — сказала Изотова в интервью «Известиям». Она добавила, что в начале года количество строящихся объектов в стране составляло 62 тысячи, при вложенных в них более четырех триллионов рублей. По словам Изотовой, эти стройки должны быть завершены в назначенные сроки. В 2022 году президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета поручил за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Он добавил, что недострои создают неудобства для граждан и портят внешний вид городских улиц.

В регионах России находится около трех тысяч проблемных недостроев, в которые было вложено 200 миллиардов рублей. Об этом рассказала глава Счетной палаты Галина Изотова. «Есть среди них (незавершенных объектов — прим. URA.RU) и проблемные объекты. Их около трех тысяч, вложенные в них 200 млрд рублей заморожены и не работают на решение экономических и социальных задач государства», — сказала Изотова в интервью «Известиям». Она добавила, что в начале года количество строящихся объектов в стране составляло 62 тысячи, при вложенных в них более четырех триллионов рублей. По словам Изотовой, эти стройки должны быть завершены в назначенные сроки. В 2022 году президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета поручил за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Он добавил, что недострои создают неудобства для граждан и портят внешний вид городских улиц.