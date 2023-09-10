Экс-чиновнице из Челябинска вынесли приговор за махинации с пособиями мигрантов

11 сентября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Бывшую работницу соцзащиты приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор бывшей сотруднице соцзащиты, незаконно оформлявшей пособия мигрантам. Женщину признали виновной по статье за мелкое взяточничество, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Тракторозаводский райсуд по уголовному делу в отношении бывшего ведущего специалиста отдела семьи и назначения детских пособий. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре. С июля 2021 по февраль 2023 года экс-чиновница получила порядка 60 тысяч рублей. Взятки составляли от 500 до пяти тысяч рублей. Мигранты платили ей за беспрепятственный прием документов для получения пособий без фактического присутствия граждан при подаче заявления, проверки личности заявителя, наличия у него детей, а также за ускоренную проверку документов во внеочередном порядке и назначение пособия.

Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор бывшей сотруднице соцзащиты, незаконно оформлявшей пособия мигрантам. Женщину признали виновной по статье за мелкое взяточничество, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Тракторозаводский райсуд по уголовному делу в отношении бывшего ведущего специалиста отдела семьи и назначения детских пособий. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре. С июля 2021 по февраль 2023 года экс-чиновница получила порядка 60 тысяч рублей. Взятки составляли от 500 до пяти тысяч рублей. Мигранты платили ей за беспрепятственный прием документов для получения пособий без фактического присутствия граждан при подаче заявления, проверки личности заявителя, наличия у него детей, а также за ускоренную проверку документов во внеочередном порядке и назначение пособия.