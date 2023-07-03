Экс-чиновницу администрации Челябинска будут судить за незаконное оформление пособий мигрантам

04 июля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Уголовное дело бывшей чиновницы содержит 14 эпизодов мелких взяток Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске отправили под суд бывшего ведущего специалиста отдела семьи и назначения детских пособий Тракторозаводского управления социальной защиты населения. Как пояснили URA.RU 4 июля в пресс-службе прокуратуры региона, она незаконно помогала мигрантам оформлять документы на получение пособий. «Женщина обвиняется в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ („Мелкое взяточничество“). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что махинации специалист проводила за деньги. Суммы полученных взяток составляли от 500 рублей до пяти тысяч рублей. Мигранты платили ей за беспрепятственный прием документов для получения пособий без фактического присутствия граждан при подаче заявления, проверки личности заявителя, наличия у него детей, а также за ускоренную проверку документов во внеочередном порядке и назначение пособия. Всего обвиняемая получила 60 тысяч рублей.

В Челябинске отправили под суд бывшего ведущего специалиста отдела семьи и назначения детских пособий Тракторозаводского управления социальной защиты населения. Как пояснили URA.RU 4 июля в пресс-службе прокуратуры региона, она незаконно помогала мигрантам оформлять документы на получение пособий. «Женщина обвиняется в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ („Мелкое взяточничество“). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что махинации специалист проводила за деньги. Суммы полученных взяток составляли от 500 рублей до пяти тысяч рублей. Мигранты платили ей за беспрепятственный прием документов для получения пособий без фактического присутствия граждан при подаче заявления, проверки личности заявителя, наличия у него детей, а также за ускоренную проверку документов во внеочередном порядке и назначение пособия. Всего обвиняемая получила 60 тысяч рублей.