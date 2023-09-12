Депутат Госдумы РФ устроила проверку в Нижнем Тагиле. Фото

Депутат Госдумы РФ Рябцева посетила мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле

12 сентября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле посетили Жанна Рябцева и Владислав Пинаев Фото: Дмитрий Чистопрудов Чистопрудов © URA.RU Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева посетила стройку мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Компанию Рябцевой составил мэр свердловского города Владислав Пинаев. «Депутат Государственной Думы РФ Жанна Рябцева сегодня с рабочим визитом в Нижнем Тагиле. Осмотр строительной площадки мусоросортировочного комплекса и нового полигона ТКО», — написал в своем telegram-канале глава свердловского города Владислав Пинаев. Производственный объект по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) строится в Нижнем Тагиле в Свердловской области по нацпроекту «Экология». Комплекс начнет работу в конце 2023 года. Строители уже смонтировали 90% всех металлоконструкций основного производственного корпуса. Кроме сортировочного комплекса и современного полигона ТКО, в эксплуатацию будет введен участок компостирования, подобных которому нет в Свердловской области. Мелкие фракции, не подлежащие сортировке, и вся органика, подверженная гниению, будут преобразовываться в технический грунт. На новом объекте задействуют порядка 150 человек. Фото: telegram-канал Владислава Пинаева (https://t.me/vladislav_pinaev/364)

Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева посетила стройку мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Компанию Рябцевой составил мэр свердловского города Владислав Пинаев. «Депутат Государственной Думы РФ Жанна Рябцева сегодня с рабочим визитом в Нижнем Тагиле. Осмотр строительной площадки мусоросортировочного комплекса и нового полигона ТКО», — написал в своем telegram-канале глава свердловского города Владислав Пинаев. Производственный объект по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) строится в Нижнем Тагиле в Свердловской области по нацпроекту «Экология». Комплекс начнет работу в конце 2023 года. Строители уже смонтировали 90% всех металлоконструкций основного производственного корпуса. Кроме сортировочного комплекса и современного полигона ТКО, в эксплуатацию будет введен участок компостирования, подобных которому нет в Свердловской области. Мелкие фракции, не подлежащие сортировке, и вся органика, подверженная гниению, будут преобразовываться в технический грунт. На новом объекте задействуют порядка 150 человек.