Депутат Госдумы РФ устроила проверку в Нижнем Тагиле. Фото

Депутат Госдумы РФ Рябцева посетила мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мусоросортировочный завод. Тюмень, мусор, тбо, погрузчик, отходы, мусоросортировочный завод, тэо, отбросы, спецтехника для полигонов тбо
Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле посетили Жанна Рябцева и Владислав Пинаев Фото:

Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева посетила стройку мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Компанию Рябцевой составил мэр свердловского города Владислав Пинаев.

«Депутат Государственной Думы РФ Жанна Рябцева сегодня с рабочим визитом в Нижнем Тагиле. Осмотр строительной площадки мусоросортировочного комплекса и нового полигона ТКО», — написал в своем telegram-канале глава свердловского города Владислав Пинаев.

Производственный объект по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) строится в Нижнем Тагиле в Свердловской области по нацпроекту «Экология». Комплекс начнет работу в конце 2023 года. Строители уже смонтировали 90% всех металлоконструкций основного производственного корпуса. Кроме сортировочного комплекса и современного полигона ТКО, в эксплуатацию будет введен участок компостирования, подобных которому нет в Свердловской области. Мелкие фракции, не подлежащие сортировке, и вся органика, подверженная гниению, будут преобразовываться в технический грунт. На новом объекте задействуют порядка 150 человек.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева посетила стройку мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Компанию Рябцевой составил мэр свердловского города Владислав Пинаев. «Депутат Государственной Думы РФ Жанна Рябцева сегодня с рабочим визитом в Нижнем Тагиле. Осмотр строительной площадки мусоросортировочного комплекса и нового полигона ТКО», — написал в своем telegram-канале глава свердловского города Владислав Пинаев. Производственный объект по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) строится в Нижнем Тагиле в Свердловской области по нацпроекту «Экология». Комплекс начнет работу в конце 2023 года. Строители уже смонтировали 90% всех металлоконструкций основного производственного корпуса. Кроме сортировочного комплекса и современного полигона ТКО, в эксплуатацию будет введен участок компостирования, подобных которому нет в Свердловской области. Мелкие фракции, не подлежащие сортировке, и вся органика, подверженная гниению, будут преобразовываться в технический грунт. На новом объекте задействуют порядка 150 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...