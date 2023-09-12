Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева посетила стройку мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Компанию Рябцевой составил мэр свердловского города Владислав Пинаев.
«Депутат Государственной Думы РФ Жанна Рябцева сегодня с рабочим визитом в Нижнем Тагиле. Осмотр строительной площадки мусоросортировочного комплекса и нового полигона ТКО», — написал в своем telegram-канале глава свердловского города Владислав Пинаев.
Производственный объект по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) строится в Нижнем Тагиле в Свердловской области по нацпроекту «Экология». Комплекс начнет работу в конце 2023 года. Строители уже смонтировали 90% всех металлоконструкций основного производственного корпуса. Кроме сортировочного комплекса и современного полигона ТКО, в эксплуатацию будет введен участок компостирования, подобных которому нет в Свердловской области. Мелкие фракции, не подлежащие сортировке, и вся органика, подверженная гниению, будут преобразовываться в технический грунт. На новом объекте задействуют порядка 150 человек.
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