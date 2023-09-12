Прокуратуре удалось добиться реального срока — приговор первой инстанции был слишком мягким Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Нижневартовске прокуратура обжаловала приговор бывшему директору муниципального управления по дорожному хозяйству и благоустройству Виталий Проскурякову. По данным источника URA.RU в правовом истеблишменте Нижневартовска, надзорное ведомство не устроил слишком мягкий приговор — штраф 4,5 миллиона рублей за взятку в размере 1,7 миллиона рублей, и суд апелляционной инстанции приговорил бывшего главного дорожника к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Прокуратура обжаловала приговор Проскурякова. Нижневартовский горсуд не назначил ему реальный срок за два коррупционных преступления, относящихся к категории особой тяжести, — получение взяток в размере 1,7 миллиона рублей, — а ограничился штрафом в размере 4,5 миллиона рублей. По слухам, местные силовики пытались выйти на вышестоящих кураторов в мэрии, но Проскуряков так и не сдал их в обмен на обещание мягкого приговора. Но теперь он отправится в колонию строгого режима на 10 лет, а это значит, что договоренности потеряли силу, и дело о взятках от подрядчиков может получить неожиданное продолжение», — утверждает инсайдер.

На сайте прокуратуры ХМАО опубликована информация, что прокуратура в суде апелляционной инстанции удалось добиться изменения приговора Нижневартовского городского суда в отношении бывшего директора бюджетного учреждения города. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах»). «Вышестоящим судом приговор изменен, осужденному определено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в семь миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности на семь лет», — указано в публикации.

В пресс-службе ведомства не назвали фамилию обвиняемого, но уточнили, что приговор уже вступил в законную силу. Обжаловать его можно будет только в кассации. На сайте окружного суда ХМАО есть информация, что дело Проскурякова рассмотрено в апелляционной инстанции, а обвинительный приговор изменен. Статьи УК и суммы взяток совпадают с указанными в пресс-релизе. В суд направлен запрос.

Адвокат Проскурякова Максим Барсуков отказался комментировать подробности судебных заседаний. Он не уточнил, будет ли обжаловать приговор в кассационной инстанции, сославшись на адвокатскую тайну.

Ранее URA.RU писало о передаче в суд дела Проскурякова. Экс-коммунальщик вымогал у подрядчиков взятки за заключение контрактов. Проскурякова сдал его подчиненный.