В Пермском крае выясняют обстоятельства гибели дайвера в Морозовском карьере

Причины гибели дайвера сейчас устанавливаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Александровском округе Пермского края при странных обстоятельствах погиб 51-летний дайвер Михаил Клепцов. Вместе со своим другом 9 сентября он приехал на погружения в Морозовский карьер. О том, что мужчина в воде ведет себя странно, заметили другие дайверы, которые в это же время находились на берегу и готовились к погружению

«Мужчина вел себя в воде странно: он не махал руками, но неестественно суетился, дергался. Его голова только раз показалась над водой, и начал уходить на глубину. Я бросился к нему. Когда доплыл, он уже был под водой. Увидел, что идут пузыри. По ним я нашел мужчину на глубине 11,8 метра. Во рту у него не было регулятора (устройство подачи воздух в легкие — URA.RU)», — рассказал 59.RU дайв-инструктор Денис Михалев.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. В это время девушка-медик, которая была среди дайверов, пыталась реанимировать Михаила Клепцова. Однако мужчина уже «был посиневший», а его зрачки не реагировали на свет, приводит СМИ слова очевидцев. Скорая, по данным 59.RU, прибыла на место вызова спустя полчаса после вызова, однако медикам не удалось спасти мужчину, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Сейчас причину смерти пермяка устанавливают судмедэксперты. По словам друга Михаила Клепцова, Сергея, погибший был «сертифицированным дайвером с большим опытом».

В 2013 году в Прикамье во время погружения в Ординской пещере погиб дайвер из Ижевска Валерий Яковлев. Сообщалось, что под водой у мужчины остановилось сердце. В 2021 году там же погиб дайвер из Санкт-Петербурга Алексей Левин. Мужчина потерял создание спустя несколько минут после погружения. Попытки реанимировать дайвера ни к чему не привели.