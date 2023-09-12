12 сентября 2023

Whoosh расширит зону покрытия самокатов в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, каршеринг, прокат самокатов, самокаты, Whoosh
Whoosh планирует расширить зону покрытия в городах ХМАО в следующем году Фото:

Сервис аренды электросамокатов Whoosh планирует расширить зону покрытия в ХМАО. В следующем сезоне компания рассчитывает увеличить количество самокатов в городах региона и добавить возможность ездить в удаленные районы. Об этом URA.RU сообщили представители сервиса.

«Такой сценарий использования самокатов (мы называем его транспортным) предполагает наличие самокатов и парковок во всех районах города, в том числе — в удаленных, где транспортная доступность не так хорошо развита, как в центре. Поэтому мы, конечно, настроены на увеличение флота и расширение зоны поездок, чтобы горожане были уверены, что смогут арендовать самокат в любой части города и доехать на нем куда им необходимо», — сообщила журналисту агентства пресс-служба компании.

Убрать самокаты с улиц в этом году сервис планирует с наступлением минусовых температур и гололедицы. При этом конкретных дат завершения сезона самокатов в Югре у компании пока нет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась крупная сеть по прокату самокатов. Whoosh начал работать в Сургуте и Нижневартовске.

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Сервис аренды электросамокатов Whoosh планирует расширить зону покрытия в ХМАО. В следующем сезоне компания рассчитывает увеличить количество самокатов в городах региона и добавить возможность ездить в удаленные районы. Об этом URA.RU сообщили представители сервиса. «Такой сценарий использования самокатов (мы называем его транспортным) предполагает наличие самокатов и парковок во всех районах города, в том числе — в удаленных, где транспортная доступность не так хорошо развита, как в центре. Поэтому мы, конечно, настроены на увеличение флота и расширение зоны поездок, чтобы горожане были уверены, что смогут арендовать самокат в любой части города и доехать на нем куда им необходимо», — сообщила журналисту агентства пресс-служба компании. Убрать самокаты с улиц в этом году сервис планирует с наступлением минусовых температур и гололедицы. При этом конкретных дат завершения сезона самокатов в Югре у компании пока нет. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась крупная сеть по прокату самокатов. Whoosh начал работать в Сургуте и Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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