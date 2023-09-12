Whoosh расширит зону покрытия самокатов в ХМАО

Сервис аренды электросамокатов Whoosh планирует расширить зону покрытия в ХМАО. В следующем сезоне компания рассчитывает увеличить количество самокатов в городах региона и добавить возможность ездить в удаленные районы. Об этом URA.RU сообщили представители сервиса.
«Такой сценарий использования самокатов (мы называем его транспортным) предполагает наличие самокатов и парковок во всех районах города, в том числе — в удаленных, где транспортная доступность не так хорошо развита, как в центре. Поэтому мы, конечно, настроены на увеличение флота и расширение зоны поездок, чтобы горожане были уверены, что смогут арендовать самокат в любой части города и доехать на нем куда им необходимо», — сообщила журналисту агентства пресс-служба компании.
Убрать самокаты с улиц в этом году сервис планирует с наступлением минусовых температур и гололедицы. При этом конкретных дат завершения сезона самокатов в Югре у компании пока нет.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась крупная сеть по прокату самокатов. Whoosh начал работать в Сургуте и Нижневартовске.
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