В Забайкалье подрядчик соврал о мобилизации, чтобы избежать наказания

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, документ, чиновник, правительство, дума, заявление, бюджет, решение, заседание, заксобрание, повестка, распоряжение, администриция
Компания не смогла избежать наказания и была включена в реестр недобросовестных подрядчиков Фото:

В Забайкальском крае подрядчик сорвал ремонт шести автодорог. Чтобы не быть включенными в реестр недобросовестных подрядчиков, компания ООО «ТСК» предоставила письма и повестки из военкомата и сообщила, что директор и сотрудники призваны в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Региональное УФАС установило, что документы поддельные.

«Между администрацией Балейского района и ООО „ТСК“ заключен контракт по текущему ремонту 6 автодорог. Подрядчик не приступил к выполнению работ, не выходил на связь, ввиду чего заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. ООО „ТСК“ просило не включать сведения в РНП, указав, что директора и работников мобилизовали в рамках частичной мобилизации и предоставило письма военкомата и повестки сотрудникам. УФАС установлено, что ООО „ТСК“ подделало документы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Достоверность документов не подтвердили в военкомате. Фактически ООО «ТСК» сорвало ремонт дорог являющихся школьными маршрутами и было внесено в реестр недобросовестных подрядчиков.

Ранее пермский УФАС оштрафовал компанию ООО «Стройтех» из Подмосковья на 1,4 млн рублей. Подрядчик должен был провести ремонт гидроизоляции техсооружения в Перми в течение 90 дней со дня заключения договора, однако не приступил к исполнению обязательств. УФАС также внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

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В Забайкальском крае подрядчик сорвал ремонт шести автодорог. Чтобы не быть включенными в реестр недобросовестных подрядчиков, компания ООО «ТСК» предоставила письма и повестки из военкомата и сообщила, что директор и сотрудники призваны в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Региональное УФАС установило, что документы поддельные. «Между администрацией Балейского района и ООО „ТСК“ заключен контракт по текущему ремонту 6 автодорог. Подрядчик не приступил к выполнению работ, не выходил на связь, ввиду чего заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. ООО „ТСК“ просило не включать сведения в РНП, указав, что директора и работников мобилизовали в рамках частичной мобилизации и предоставило письма военкомата и повестки сотрудникам. УФАС установлено, что ООО „ТСК“ подделало документы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Достоверность документов не подтвердили в военкомате. Фактически ООО «ТСК» сорвало ремонт дорог являющихся школьными маршрутами и было внесено в реестр недобросовестных подрядчиков. Ранее пермский УФАС оштрафовал компанию ООО «Стройтех» из Подмосковья на 1,4 млн рублей. Подрядчик должен был провести ремонт гидроизоляции техсооружения в Перми в течение 90 дней со дня заключения договора, однако не приступил к исполнению обязательств. УФАС также внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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