В Челябинской области полицейские спасли женщину, которой стало плохо за рулем

Полицейские помогли женщине добраться до больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кизильском районе Челябинской области сотрудники ДПС спасли женщину, которой резко стало плохо за рулем. Она не могла вызвать «скорую» и полицейские 40 километров сопровождали ее до дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

«Женщине в Кизиле стало очень плохо. От „скорой“ она отказалась, так как была не одна, а у нее в машине был мужчина инвалид, и оставить его одного она не могла», — уточнили в пресс-службе ведомства.

До дома женщине нужно было доехать 40 километров. Сотрудникам ДТП пришлось сопроводить ее, чтобы водитель безопасно доехала до дома. Полицейские также предприняли все необходимые меры, чтобы стабилизировать самочувствие женщины и доставить ее в больницу. Пассажира, который находился на заднем сиденье ее автомобиля, пересадили в попутно идущий автомобиль.

Ранее в Челябинске сотрудники ДПС спасли роженицу. Они помогли экстренно доставить женщину в больницу.