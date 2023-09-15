Роженицу довезли до больницы с мигалками и сиреной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске сотрудники ДПС экстренно доставили роженицу в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

«В Челябинске сотрудники ДПС помогли доставить роженицу в больницу. 9 сентября к инспекторам, патрулирующим в Советском районе, обратился мужчина. Он рассказал, что у его жены начались схватки, но не успевает отвезти ее в больницу из-за заторов. Сотрудники довезли женщину в медучреждение, включив спецсигналы и проблесковые маяки», — уточнили в пресс-службе.

В больнице роженице оказали медицинскую помощь. У семейной пары родилась дочь. Автоинспекторы встретили супругов из роддома и поздравили с рождением ребенка.