В Челябинске сотрудники ДПС спасли роженицу. Фото

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Роженицу довезли до больницы с мигалками и сиреной Фото:

В Челябинске сотрудники ДПС экстренно доставили роженицу в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

«В Челябинске сотрудники ДПС помогли доставить роженицу в больницу. 9 сентября к инспекторам, патрулирующим в Советском районе, обратился мужчина. Он рассказал, что у его жены начались схватки, но не успевает отвезти ее в больницу из-за заторов. Сотрудники довезли женщину в медучреждение, включив спецсигналы и проблесковые маяки», — уточнили в пресс-службе.

В больнице роженице оказали медицинскую помощь. У семейной пары родилась дочь. Автоинспекторы встретили супругов из роддома и поздравили с рождением ребенка.

Молодой матери вовремя оказали медпомощь
Молодой матери вовремя оказали медпомощь
Фото:

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В Челябинске сотрудники ДПС экстренно доставили роженицу в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. «В Челябинске сотрудники ДПС помогли доставить роженицу в больницу. 9 сентября к инспекторам, патрулирующим в Советском районе, обратился мужчина. Он рассказал, что у его жены начались схватки, но не успевает отвезти ее в больницу из-за заторов. Сотрудники довезли женщину в медучреждение, включив спецсигналы и проблесковые маяки», — уточнили в пресс-службе. В больнице роженице оказали медицинскую помощь. У семейной пары родилась дочь. Автоинспекторы встретили супругов из роддома и поздравили с рождением ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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