16 сентября 2023

На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с квадроциклом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель передвигался на квадроцикле без шлема Фото:

На автодороге «Нижний Тагил — Усть-Утка» в Свердловской области в ДТП погиб водитель квадроцикла. Мужчина передвигался без защитной экипировки и шлема. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительным данным, 41-летний водитель квадроцикла Artic cat, следуя со стороны поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила, с небезопасной скоростью, потерял управление и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, до прибытия бригады медиков», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Прав на управление квадрациклом водитель не имел. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, после чего будет принято процессуальное решение.

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На автодороге «Нижний Тагил — Усть-Утка» в Свердловской области в ДТП погиб водитель квадроцикла. Мужчина передвигался без защитной экипировки и шлема. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «По предварительным данным, 41-летний водитель квадроцикла Artic cat, следуя со стороны поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила, с небезопасной скоростью, потерял управление и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, до прибытия бригады медиков», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Прав на управление квадрациклом водитель не имел. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, после чего будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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