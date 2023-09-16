Водитель передвигался на квадроцикле без шлема Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На автодороге «Нижний Тагил — Усть-Утка» в Свердловской области в ДТП погиб водитель квадроцикла. Мужчина передвигался без защитной экипировки и шлема. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительным данным, 41-летний водитель квадроцикла Artic cat, следуя со стороны поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила, с небезопасной скоростью, потерял управление и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, до прибытия бригады медиков», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Прав на управление квадрациклом водитель не имел. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, после чего будет принято процессуальное решение.