В Екатеринбурге раскрыли серийного убийцу, задушившего собутыльниц в «нулевых»

В Екатеринбурге силовики раскрыли дело серийного убийцы, который придушил двух женщин 24 года назад во время застолья. Дело ранее уже судимого за убийство мужчины передали в суд, рассказали URA.RU правоохранители.
«Обвиняемый убил двух женщин, работавших в одном из екатеринбургских казино. Преступление было совершено в квартире одной из потерпевших (по улице Менжинского) в ходе возникшей ссоры между обвиняемым и потерпевшими. Расправился с женщинами злоумышленник путем удушения, воспользовавшись для этого поясом от кофты одной из погибших», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
После убийства мужчина скрылся с места происшествия. Через некоторое время, по данным прокуратуры, в квартире установили отпечатки пальцев убийцы, которые остались на бутылке из-под коньяка. Позже силовики выявили совпадение отпечатков у мужчины, ранее отбывавшего наказание в колонии за убийство женщины в гостинице.
Руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых пояснил, что убийцу задержали в квартире дома по улице Стахановской. «Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, незаконный оборот оружия, преступление сексуального характера и кражу», — отметил полковник Горелых.
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