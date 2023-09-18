Директор челябинской школы платила мужу за удаленный ремонт здания

Выплаты сотрудникам и условия выполнения работ в школе Юрюзани проверила КСП района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Директор школы №2 в Юрюзани (Челябинская область) Юлия Денисова платила супругу за удаленный ремонт помещений учебного заведения и движимого имущества. Как следует из данных проверки районной Контрольно-счетной палаты (КСП), при этом ряд сотрудников за работу недополучил десятки тысяч рублей.

«В учреждении были трудоустроены близкие родственники директора: супруг Алексей Викторович Денисов на должности сторожа, рабочего по комплексному обслуживанию здания, дворника (в разные периоды) и сын Роман Алексеевич Денисов на должности учителя, сторожа и дворника. Допсоглашением к трудовому договору рабочий переведен на частичную дистанционную работу на неопределенный срок», — отмечено в акте ревизии КСП.

В разговоре с URA.RU Денисова пояснила, что удаленный график в сентябре 2022 года (спустя четыре месяца работы) потребовался, поскольку ряд операций в учебном заведении провести невозможно либо они помешают детям. Отсутствие станков не позволит сделать хомут на сантехнику; ремонтировать парты и прочую мебель также нельзя — для этого нет помещения.

Проверявшие указали: пока родственникам создавали комфортные условия, другим недоплачивали. Например, Ирина Пилецкая как инспектор по кадрам с сентября 2021 года недополучила за год 30,6 тысячи рублей. Как лаборанту за полставки ей недоплатили почти 50,8 тысячи рублей.

В документе указали и на другие нарушения. Среди них порядок назначения стимулирующих выплат. Решение должна принимать комиссия, которая определяет их размер, и он для сотрудников различается. Причем представителей работодателя в комиссии назначает директор школы. Всего с 2021 года неэффективно израсходовано средств, согласно отчету, на сумму в 927 тысяч рублей.

Зимой в учреждении разразился скандал, когда супруга Денисовой обвинили в оскорблении учителя начальных классов Марины Слепенковой. Родители рассказывали URA.RU о том, что Денисов напал на педагога с требованиями уволиться.

Зампредседателя собрания Катав-Ивановского района Екатерина Куликова возмутилась также вложением средств на ремонт детсада, входящего в структуру школы. Здание сада является аварийным и подлежит сносу, но, как выяснили ревизоры, это не помешало авансировать разработку проектной документации в размере 80% стоимости работ (720 тысяч рублей). Сделано это было путем дробления контракта, чтобы исключить конкуренцию между потенциальными подрядчиками-проектантами.