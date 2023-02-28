В челябинском районе муж директора школы налетел на учителя с оскорблениями. Видео

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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, урок, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, родительское собрание
Действия директора школы вынудили педагогов с родителями писать заявления в полицию Фото:

Мужа директора школы № 2 в Юрюзани (Челябинская область) Юлии Денисовой Алексея обвинили в оскорблениях педагога Марины Слепенковой, выступающей против методов работы его супруги. Об этом URA.RU сообщили родители и педагоги.

«Денисов месяц назад напал на учителя со словами о том, чтобы она увольнялась. Сказал, что в школе ей делать нечего. В августе 2022 года он мешал родителям попасть на встречу в школе с местными депутатами, где обсуждали работу его жены. Сама директор часть своих уроков не проводит», — рассказали URA.RU родители.

Учитель начальных классов Марина Слепенкова сообщила URA.RU, что сын директора Роман Денисов работал в школе учителем физкультуры, еще получал за внеклассную работу, которой почти не занимался. Он также не выполнял обязанности дворника, которым являлся. Снег вместо Романа Денисова, по словам педагога, убирали сторожа и ученики. Директор с упреками не согласна.

«В структуре школы было здание детского сада, его признали аварийным. И депутаты ополчились против меня: хотят убрать с должности. А ведь я перед родителями отвечаю за здоровье и жизни детей», — заявила URA.RU Денисова.

«Трещина в фундаменте здания была более пяти лет, и жалобы от родителей начали поступать до того момента, как были направлены бюджетные средства на ремонт крыши и замену окон. Директор прежде должна была решить вопрос с трещиной в фундаменте, чтобы не подвергать опасности жизни детей. Вложить миллионы в бессмысленный ремонт, чтобы через год признать детсад аварийным», — заявила URA.RU зампредседателя собрания Катав-Ивановского района Екатерина Куликова.

Родители и педагоги написали в полицию несколько заявлений. Получить комментарий в управлении образования районной администрации URA.RU не удалось.

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Мужа директора школы № 2 в Юрюзани (Челябинская область) Юлии Денисовой Алексея обвинили в оскорблениях педагога Марины Слепенковой, выступающей против методов работы его супруги. Об этом URA.RU сообщили родители и педагоги. «Денисов месяц назад напал на учителя со словами о том, чтобы она увольнялась. Сказал, что в школе ей делать нечего. В августе 2022 года он мешал родителям попасть на встречу в школе с местными депутатами, где обсуждали работу его жены. Сама директор часть своих уроков не проводит», — рассказали URA.RU родители. Учитель начальных классов Марина Слепенкова сообщила URA.RU, что сын директора Роман Денисов работал в школе учителем физкультуры, еще получал за внеклассную работу, которой почти не занимался. Он также не выполнял обязанности дворника, которым являлся. Снег вместо Романа Денисова, по словам педагога, убирали сторожа и ученики. Директор с упреками не согласна. «В структуре школы было здание детского сада, его признали аварийным. И депутаты ополчились против меня: хотят убрать с должности. А ведь я перед родителями отвечаю за здоровье и жизни детей», — заявила URA.RU Денисова. «Трещина в фундаменте здания была более пяти лет, и жалобы от родителей начали поступать до того момента, как были направлены бюджетные средства на ремонт крыши и замену окон. Директор прежде должна была решить вопрос с трещиной в фундаменте, чтобы не подвергать опасности жизни детей. Вложить миллионы в бессмысленный ремонт, чтобы через год признать детсад аварийным», — заявила URA.RU зампредседателя собрания Катав-Ивановского района Екатерина Куликова. Родители и педагоги написали в полицию несколько заявлений. Получить комментарий в управлении образования районной администрации URA.RU не удалось.
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