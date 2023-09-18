Пермяк отсудил у больницы 250 тысяч рублей за смерть отца

Судья удовлетворил требования только частично Фото: Владимир Жабриков

Житель Перми отсудил у частной клиники 250 тысяч рублей из-за несвоевременно оказанной и некачественной помощи его отцу. Родственник истца заразился коронавирусной инфекцией, а медики не назначили вовремя нужные препараты и не госпитализировали больного, когда ему стало плохо, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Суд решил взыскать с частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Перми в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей», — говорится в решении. Изначально пермяк требовал с организации 50 млн рублей.

Как рассказал сам истец в суде, врачи взяли у его отца мазок на COVID-19, когда у него появились первые симптомы. Однако результаты так и не пришли, к больному не приходили врачи, а в больнице сказали ждать результатов теста. В итоге пациента пришлось госпитализировать, так как ему стало хуже. В больнице выяснилось, что результатов мазка в базе данных нет, из-за чего в срочном порядке пришлось делать новый тест. Он оказался положительным. Отец пермяка скончался, так как болезнь долго прогрессировала.

Независимая экспертиза заключила, что сотрудники больницы не провели ряд мероприятий, которые могли бы предотвратить летальный исход. В том числе пациенту вовремя не сообщили о результатах анализа и не провели своевременную госпитализацию.