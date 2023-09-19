В Екатеринбурге суд оштрафовал учительницу за фото с учеником

В Екатеринбурге учительницу Алевтину Сергееву оштрафовали за то, что она сделала фотографию с учеником в зоопарке и выложила ее в своих социальных сетях. Теперь женщина должна выплатить 10 тысяч рублей матери школьника и пять тысяч самому ребенку.
«За использование фото ученика мне присудили возместить ущерб его матери в размере 10 тысяч рублей, а также пяти тысяч рублей ребенку. Это был обычный снимок с занятий в зоопарке», — пояснила «КП-Екатеринбург» Алевтина Сергеева. При этом екатеринбурженка считает, что суд не учел, что женщины конфликтовали задолго до разбирательств.
Как поясняла учительнице мать ребенка, она расстроилась, когда увидела фото своего сына в интернете. «Сам же ребенок в силу особенностей своего здоровья не понимает, какой вред ему был причинен. К тому же у него нет мобильного телефона, чтобы он смог найти свое фото в интернете», — заявляет Алевтина. Не согласившись с решением суд, женщина обратилась в прокуратуру Свердловской области и попросила пересмотреть дело.
Судя по картотеке дел в Орджоникидзевском районном суде, судебные тяжбы длятся с мая 2023 года. Решение о штрафе было вынесено лишь 18 сентября. Корреспондент URA.RU направил запрос в свердловскую прокуратуру, на момент публикации новости ответа не поступало.
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