В Екатеринбурге суд оштрафовал учительницу за фото с учеником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, фотоаппарат, фотокамера, полевая форма
По словам матери ученика, ее очень расстроило сделанной фото учительницы и ее сына Фото:

В Екатеринбурге учительницу Алевтину Сергееву оштрафовали за то, что она сделала фотографию с учеником в зоопарке и выложила ее в своих социальных сетях. Теперь женщина должна выплатить 10 тысяч рублей матери школьника и пять тысяч самому ребенку.

«За использование фото ученика мне присудили возместить ущерб его матери в размере 10 тысяч рублей, а также пяти тысяч рублей ребенку. Это был обычный снимок с занятий в зоопарке», — пояснила «КП-Екатеринбург» Алевтина Сергеева. При этом екатеринбурженка считает, что суд не учел, что женщины конфликтовали задолго до разбирательств.

Как поясняла учительнице мать ребенка, она расстроилась, когда увидела фото своего сына в интернете. «Сам же ребенок в силу особенностей своего здоровья не понимает, какой вред ему был причинен. К тому же у него нет мобильного телефона, чтобы он смог найти свое фото в интернете», — заявляет Алевтина. Не согласившись с решением суд, женщина обратилась в прокуратуру Свердловской области и попросила пересмотреть дело.

Судя по картотеке дел в Орджоникидзевском районном суде, судебные тяжбы длятся с мая 2023 года. Решение о штрафе было вынесено лишь 18 сентября. Корреспондент URA.RU направил запрос в свердловскую прокуратуру, на момент публикации новости ответа не поступало.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге учительницу Алевтину Сергееву оштрафовали за то, что она сделала фотографию с учеником в зоопарке и выложила ее в своих социальных сетях. Теперь женщина должна выплатить 10 тысяч рублей матери школьника и пять тысяч самому ребенку. «За использование фото ученика мне присудили возместить ущерб его матери в размере 10 тысяч рублей, а также пяти тысяч рублей ребенку. Это был обычный снимок с занятий в зоопарке», — пояснила «КП-Екатеринбург» Алевтина Сергеева. При этом екатеринбурженка считает, что суд не учел, что женщины конфликтовали задолго до разбирательств. Как поясняла учительнице мать ребенка, она расстроилась, когда увидела фото своего сына в интернете. «Сам же ребенок в силу особенностей своего здоровья не понимает, какой вред ему был причинен. К тому же у него нет мобильного телефона, чтобы он смог найти свое фото в интернете», — заявляет Алевтина. Не согласившись с решением суд, женщина обратилась в прокуратуру Свердловской области и попросила пересмотреть дело. Судя по картотеке дел в Орджоникидзевском районном суде, судебные тяжбы длятся с мая 2023 года. Решение о штрафе было вынесено лишь 18 сентября. Корреспондент URA.RU направил запрос в свердловскую прокуратуру, на момент публикации новости ответа не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...