В Екатеринбурге автомобилист протаранил ворота парка Победы. Видео

20 сентября 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы устроили ДТП в парке на Уралмаше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на Уралмаше местные жители на автомобиле протаранили ворота в парк Победы. Информация об этом появилась в социальных сетях. На видео молодые люди просили водителя затормозить перед въездом в ворота, но автомобиль продолжил движение. «Тормози! Передачу, передачу!» — говорит молодой человек, снимавший видео из салона авто в момент происшествия. Оно опубликовано в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Екатеринбурге на Уралмаше местные жители на автомобиле протаранили ворота в парк Победы. Информация об этом появилась в социальных сетях. На видео молодые люди просили водителя затормозить перед въездом в ворота, но автомобиль продолжил движение. «Тормози! Передачу, передачу!» — говорит молодой человек, снимавший видео из салона авто в момент происшествия. Оно опубликовано в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.