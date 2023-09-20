В Екатеринбурге автомобилист протаранил ворота парка Победы. Видео

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Разное. Курган, ворота, замок, железные ворота, закрытые ворота, железный замок
Екатеринбуржцы устроили ДТП в парке на Уралмаше Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше местные жители на автомобиле протаранили ворота в парк Победы. Информация об этом появилась в социальных сетях.

На видео молодые люди просили водителя затормозить перед въездом в ворота, но автомобиль продолжил движение. «Тормози! Передачу, передачу!» — говорит молодой человек, снимавший видео из салона авто в момент происшествия. Оно опубликовано в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на Уралмаше местные жители на автомобиле протаранили ворота в парк Победы. Информация об этом появилась в социальных сетях. На видео молодые люди просили водителя затормозить перед въездом в ворота, но автомобиль продолжил движение. «Тормози! Передачу, передачу!» — говорит молодой человек, снимавший видео из салона авто в момент происшествия. Оно опубликовано в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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