Екатеринбуржцы устроили ДТП в парке на Уралмаше
В Екатеринбурге на Уралмаше местные жители на автомобиле протаранили ворота в парк Победы. Информация об этом появилась в социальных сетях.
На видео молодые люди просили водителя затормозить перед въездом в ворота, но автомобиль продолжил движение. «Тормози! Передачу, передачу!» — говорит молодой человек, снимавший видео из салона авто в момент происшествия. Оно опубликовано в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
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