Свердловские работодатели нашли способы вернуть молодежь на заводы

21 сентября 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Промышленники составили список предложений, чтобы повысить привлекательность профессии рабочего Фото: Александр Мамаев © URA.RU Представители промышленных предприятий из Свердловской области сформировали предложения на тему, как повысить престиж работы на заводах, и планируют передать их властям. В списке больше десяти пунктов, среди которых, в частности, увеличение зарплат учителей и пересмотр контрольно-измерительных материалов по тестовым заданиям ОГЭ. Проблему с кадрами обсуждали в рамках HR-форума Big Fish, который проходит в Екатеринбурге, сообщает корреспондент URA.RU. «В этом году из 1700 девятиклассников профильную математику не сдали 622 человека, в прошлом году цифры были меньше. Эти дети остались ни с чем, даже без аттестата. Поэтому первое предложение — пересмотреть контрольно-измерительные материалы по тестовым заданиям ОГЭ […] Многие работодатели отмечают, что дети, которые учатся на тройки, лучше работают руками», — рассказала Анна Соломеина, представитель компании «РУСАЛ Урал». Из этой темы плавно вытекла другая — в школах не хватает высококвалифицированных учителей, и родителям приходится привлекать репетиторов, чтобы те готовили детей к экзаменам. Поэтому прозвучало предложение поднять зарплату учителям. Еще один выход — компании могут объединяться и финансировать дополнительное образование. Некоторые так уже делают. «Предприятия за свой свет открывают секции по углубленной математике, физике, химии и по сути за свой счет занимаются репетиторством, чтобы дети в дальнейшем могли поступить на технические специальности», — поделился другой спикер. Среди других предложений — предоставлять жилье сотрудникам заводов, снизить бюрократический барьер во взаимодействии предприятий и школ, вести информационную работу о плюсах дуальной системы обучения, адаптировать программу профориентацию под нужды конкретных мест. Например, проводить мероприятие по профориентации не раз в неделю по часу, а объединить часы и раз в месяц сводить школьников на завод. Все участники форума сошлись во мнении, что нужно повышать престиж профессии рабочего в глазах школьников и студентов. Тем более, что большинство производств — это не про грязные цеха и пыльный воздух, а про автоматизацию и порядок. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч человек. Чтобы привлечь сотрудников, HR-отделы выстраивают большие маркетинговые стратегии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители промышленных предприятий из Свердловской области сформировали предложения на тему, как повысить престиж работы на заводах, и планируют передать их властям. В списке больше десяти пунктов, среди которых, в частности, увеличение зарплат учителей и пересмотр контрольно-измерительных материалов по тестовым заданиям ОГЭ. Проблему с кадрами обсуждали в рамках HR-форума Big Fish, который проходит в Екатеринбурге, сообщает корреспондент URA.RU. «В этом году из 1700 девятиклассников профильную математику не сдали 622 человека, в прошлом году цифры были меньше. Эти дети остались ни с чем, даже без аттестата. Поэтому первое предложение — пересмотреть контрольно-измерительные материалы по тестовым заданиям ОГЭ […] Многие работодатели отмечают, что дети, которые учатся на тройки, лучше работают руками», — рассказала Анна Соломеина, представитель компании «РУСАЛ Урал». Из этой темы плавно вытекла другая — в школах не хватает высококвалифицированных учителей, и родителям приходится привлекать репетиторов, чтобы те готовили детей к экзаменам. Поэтому прозвучало предложение поднять зарплату учителям. Еще один выход — компании могут объединяться и финансировать дополнительное образование. Некоторые так уже делают. «Предприятия за свой свет открывают секции по углубленной математике, физике, химии и по сути за свой счет занимаются репетиторством, чтобы дети в дальнейшем могли поступить на технические специальности», — поделился другой спикер. Среди других предложений — предоставлять жилье сотрудникам заводов, снизить бюрократический барьер во взаимодействии предприятий и школ, вести информационную работу о плюсах дуальной системы обучения, адаптировать программу профориентацию под нужды конкретных мест. Например, проводить мероприятие по профориентации не раз в неделю по часу, а объединить часы и раз в месяц сводить школьников на завод. Все участники форума сошлись во мнении, что нужно повышать престиж профессии рабочего в глазах школьников и студентов. Тем более, что большинство производств — это не про грязные цеха и пыльный воздух, а про автоматизацию и порядок. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч человек. Чтобы привлечь сотрудников, HR-отделы выстраивают большие маркетинговые стратегии.