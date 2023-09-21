Свердловчане пожаловались на неравенство в зарплатах со своими коллегами

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Свердловчане недовольны разницей в зарплате со своими коллегами Фото:

Около 40% свердловчан в качестве одной из основных претензий к своему работодателю назвали разницу в зарплатах со своими коллегами. Об этом стало известно из исследования сервиса по поиску работу HeadHunter, которое имеется в распоряжении редакции.

«40% свердловчан считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Чаще всего разницей недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтера (по 43%)», — сообщается в исследовании.

По итогам августа средняя ожидаемая зарплата свердловчан, которую они указывают в резюме — 48,737 руб. А средняя предлагаемая зарплата составила 52,721 руб.

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Около 40% свердловчан в качестве одной из основных претензий к своему работодателю назвали разницу в зарплатах со своими коллегами. Об этом стало известно из исследования сервиса по поиску работу HeadHunter, которое имеется в распоряжении редакции. «40% свердловчан считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Чаще всего разницей недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтера (по 43%)», — сообщается в исследовании. По итогам августа средняя ожидаемая зарплата свердловчан, которую они указывают в резюме — 48,737 руб. А средняя предлагаемая зарплата составила 52,721 руб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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