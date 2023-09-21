Свердловчане пожаловались на неравенство в зарплатах со своими коллегами

Около 40% свердловчан в качестве одной из основных претензий к своему работодателю назвали разницу в зарплатах со своими коллегами. Об этом стало известно из исследования сервиса по поиску работу HeadHunter, которое имеется в распоряжении редакции.
«40% свердловчан считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Чаще всего разницей недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтера (по 43%)», — сообщается в исследовании.
По итогам августа средняя ожидаемая зарплата свердловчан, которую они указывают в резюме — 48,737 руб. А средняя предлагаемая зарплата составила 52,721 руб.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.