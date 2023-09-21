21 сентября 2023

СК взялся за дело свердловского электрика, погибшего из-за падения ЛЭП

© Служба новостей «URA.RU»
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Старая электростанция на улице Труда. Челябинск, провода, лэп, столб, подстанция, энергетика, электричество
ЧП произошло в Карпинске 20 сентября (архивное фото) Фото:

В Карпинске следователи ведут проверку по факту гибели 39-летнего электромонтера, который упал на землю из-за сломавшейся опоры линии электропередачи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«По предварительный данным, мужчина погиб из-за обрушения опоры ЛЭП, на которой в тот момент и находился. Следственный отдел по Краснотурьинску СУ СКР по Свердловской области ведет проверку по данному факту, по итогам будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых добавил URA.RU, что силовики, узнав о ЧП, незамедлительно прибыли на место происшествия. «Это было сделано, чтобы оцепить территорию и не допустить других происшествий. После этого материалы были переданы коллегам из СКР», — рассказал полковник Горелых.

Инцидент произошел 20 сентября в Карпинске. Электромонтер погиб, отсоединяя провода от опоры ЛЭП. В какой-то момент одна из опор переломилась у основания, мужчина вместе с ней упал на землю и погиб. К делу подключились сотрудники прокуратуры.

Обломки опоры ЛЭП
Обломки опоры ЛЭП
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В Карпинске следователи ведут проверку по факту гибели 39-летнего электромонтера, который упал на землю из-за сломавшейся опоры линии электропередачи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По предварительный данным, мужчина погиб из-за обрушения опоры ЛЭП, на которой в тот момент и находился. Следственный отдел по Краснотурьинску СУ СКР по Свердловской области ведет проверку по данному факту, по итогам будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых добавил URA.RU, что силовики, узнав о ЧП, незамедлительно прибыли на место происшествия. «Это было сделано, чтобы оцепить территорию и не допустить других происшествий. После этого материалы были переданы коллегам из СКР», — рассказал полковник Горелых. Инцидент произошел 20 сентября в Карпинске. Электромонтер погиб, отсоединяя провода от опоры ЛЭП. В какой-то момент одна из опор переломилась у основания, мужчина вместе с ней упал на землю и погиб. К делу подключились сотрудники прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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