СК взялся за дело свердловского электрика, погибшего из-за падения ЛЭП

22 сентября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Карпинске 20 сентября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карпинске следователи ведут проверку по факту гибели 39-летнего электромонтера, который упал на землю из-за сломавшейся опоры линии электропередачи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По предварительный данным, мужчина погиб из-за обрушения опоры ЛЭП, на которой в тот момент и находился. Следственный отдел по Краснотурьинску СУ СКР по Свердловской области ведет проверку по данному факту, по итогам будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых добавил URA.RU, что силовики, узнав о ЧП, незамедлительно прибыли на место происшествия. «Это было сделано, чтобы оцепить территорию и не допустить других происшествий. После этого материалы были переданы коллегам из СКР», — рассказал полковник Горелых. Инцидент произошел 20 сентября в Карпинске. Электромонтер погиб, отсоединяя провода от опоры ЛЭП. В какой-то момент одна из опор переломилась у основания, мужчина вместе с ней упал на землю и погиб. К делу подключились сотрудники прокуратуры. Обломки опоры ЛЭП Фото: предоставлено СКР по Свердловской области Фото: предоставлено СКР по Свердловской области

В Карпинске следователи ведут проверку по факту гибели 39-летнего электромонтера, который упал на землю из-за сломавшейся опоры линии электропередачи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По предварительный данным, мужчина погиб из-за обрушения опоры ЛЭП, на которой в тот момент и находился. Следственный отдел по Краснотурьинску СУ СКР по Свердловской области ведет проверку по данному факту, по итогам будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых добавил URA.RU, что силовики, узнав о ЧП, незамедлительно прибыли на место происшествия. «Это было сделано, чтобы оцепить территорию и не допустить других происшествий. После этого материалы были переданы коллегам из СКР», — рассказал полковник Горелых. Инцидент произошел 20 сентября в Карпинске. Электромонтер погиб, отсоединяя провода от опоры ЛЭП. В какой-то момент одна из опор переломилась у основания, мужчина вместе с ней упал на землю и погиб. К делу подключились сотрудники прокуратуры.