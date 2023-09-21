21 сентября 2023

Полпред Якушев похвалил работников знакового энергообъекта ХМАО

Полпред Якушев поздравил с юбилеем коллектив Няганской ГРЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев отметил, что Няганская ГРЭС самая северная тепловая станция Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил с юбилеем коллектив Няганской ГРЭС. В своем обращении он отметил, что это самая большая тепловая станция, работающая в широтах севернее 62 градусов.

«Няганская электростанция — знаковый проект для российской энергетики. Его реализация потребовала много времени, сил и ресурсов. Станция стала одним из самых крупных и передовых энергообъектов мира. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к работе Няганская ГРЭС остается надежным производителем электроэнергии для регионов Западной Сибири и Урала», — приводит обращение Якушева к сотрудникам станции пресс-служба полпредства. Якушев подчеркнул, что за десять лет на ГРЭС сформировался дружный, сплоченный коллектив, который успешно решает производственные задачи, реализует корпоративные и социальные проекты.

Идея строительства Няганской ГРЭС появилась в 1980-х годах. Строительство началось, но было заморожено. Возобновилась стройка в 2008 году. Торжественное открытие станции состоялось в сентябре 2013 года. На нем присутствовал президент России Владимир Путин.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил с юбилеем коллектив Няганской ГРЭС. В своем обращении он отметил, что это самая большая тепловая станция, работающая в широтах севернее 62 градусов. «Няганская электростанция — знаковый проект для российской энергетики. Его реализация потребовала много времени, сил и ресурсов. Станция стала одним из самых крупных и передовых энергообъектов мира. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к работе Няганская ГРЭС остается надежным производителем электроэнергии для регионов Западной Сибири и Урала», — приводит обращение Якушева к сотрудникам станции пресс-служба полпредства. Якушев подчеркнул, что за десять лет на ГРЭС сформировался дружный, сплоченный коллектив, который успешно решает производственные задачи, реализует корпоративные и социальные проекты. Идея строительства Няганской ГРЭС появилась в 1980-х годах. Строительство началось, но было заморожено. Возобновилась стройка в 2008 году. Торжественное открытие станции состоялось в сентябре 2013 года. На нем присутствовал президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...