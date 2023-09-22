22 сентября 2023

Росприроднадзор обвинил Ирбитский молочный завод в нарушении закона о недрах

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, росприроднадзор
Росприроднадзор выдвинул обвинения одному из самых крупных предприятий молочной продукции на Среднем Урале Фото:

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора уличило АО «Ирбитский молочный завод» в нарушении условий пользования недрами. Информация об этом на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ.

«В рамках проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено несоблюдение АО „Ирбитский молочный завод“ условий пользования недрами. Именно: не представлены на государственную экспертизу запасы подземных вод, отсутствует подготовленный, согласованный и утвержденный технический проект разработки месторождения», — следует из документа.

В ходе проверок орган контроля выдал предостережение молочному заводу. Дата объявления предостережения — 15 августа 2023 года.

Ирбитский молочный завод — одно из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности (штат сотрудников составляет порядка 1,3 тысячи человек). На выработку приходится больше четверти всей молочной продукции региона.

Ранее URA.RU писало, что руководство Ирбитского молокозавода подготавливается к изменению в работе после смены собственника. Новым собственников 49% акций ИМЗ станет финансово-промышленная группа «Синара». В настоящее время полный пакет акций принадлежит правительству Свердловской области.

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Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора уличило АО «Ирбитский молочный завод» в нарушении условий пользования недрами. Информация об этом на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ. «В рамках проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено несоблюдение АО „Ирбитский молочный завод“ условий пользования недрами. Именно: не представлены на государственную экспертизу запасы подземных вод, отсутствует подготовленный, согласованный и утвержденный технический проект разработки месторождения», — следует из документа. В ходе проверок орган контроля выдал предостережение молочному заводу. Дата объявления предостережения — 15 августа 2023 года. Ирбитский молочный завод — одно из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности (штат сотрудников составляет порядка 1,3 тысячи человек). На выработку приходится больше четверти всей молочной продукции региона. Ранее URA.RU писало, что руководство Ирбитского молокозавода подготавливается к изменению в работе после смены собственника. Новым собственников 49% акций ИМЗ станет финансово-промышленная группа «Синара». В настоящее время полный пакет акций принадлежит правительству Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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