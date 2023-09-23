Лавров: выход из зерновой сделки не обрушил цены на продовольствие

Выход России из зерновой сделки не обрушил цены на продовольствие. Они вернулись к уровню 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Цены после того, как они чуть-чуть поднялись, сейчас вышли на уровень 2021 года», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Министр обратил внимание журналистов на статистику. Он подчеркнул, что прогнозы о зерновом кризисе не оправдались.
Ранее зерновая сделка была призвана возобновить отгрузки пшеницы из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного. Подписание сделки состоялось в Стамбуле. На процедуре присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.