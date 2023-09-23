Лавров: выход из зерновой сделки не обрушил цены на продовольствие

23 сентября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Лавров заявил о том, что выход РФ из зерновой сделки не повлиял на цены на продовольствие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Выход России из зерновой сделки не обрушил цены на продовольствие. Они вернулись к уровню 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Цены после того, как они чуть-чуть поднялись, сейчас вышли на уровень 2021 года», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Министр обратил внимание журналистов на статистику. Он подчеркнул, что прогнозы о зерновом кризисе не оправдались. Ранее зерновая сделка была призвана возобновить отгрузки пшеницы из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного. Подписание сделки состоялось в Стамбуле. На процедуре присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Выход России из зерновой сделки не обрушил цены на продовольствие. Они вернулись к уровню 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Цены после того, как они чуть-чуть поднялись, сейчас вышли на уровень 2021 года», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Министр обратил внимание журналистов на статистику. Он подчеркнул, что прогнозы о зерновом кризисе не оправдались. Ранее зерновая сделка была призвана возобновить отгрузки пшеницы из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного. Подписание сделки состоялось в Стамбуле. На процедуре присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган.