Лавров: выход из зерновой сделки не обрушил цены на продовольствие

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров заявил о том, что выход РФ из зерновой сделки не повлиял на цены на продовольствие Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Выход России из зерновой сделки не обрушил цены на продовольствие. Они вернулись к уровню 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Цены после того, как они чуть-чуть поднялись, сейчас вышли на уровень 2021 года», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Министр обратил внимание журналистов на статистику. Он подчеркнул, что прогнозы о зерновом кризисе не оправдались.

Ранее зерновая сделка была призвана возобновить отгрузки пшеницы из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного. Подписание сделки состоялось в Стамбуле. На процедуре присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Выход России из зерновой сделки не обрушил цены на продовольствие. Они вернулись к уровню 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Цены после того, как они чуть-чуть поднялись, сейчас вышли на уровень 2021 года», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Министр обратил внимание журналистов на статистику. Он подчеркнул, что прогнозы о зерновом кризисе не оправдались. Ранее зерновая сделка была призвана возобновить отгрузки пшеницы из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного. Подписание сделки состоялось в Стамбуле. На процедуре присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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