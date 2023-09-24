24 сентября 2023

Солистка Пермской оперы отменила концерт из-за болезни

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Осложнения при простуде могут лишить певца голоса, говорят в «Триумфе» (архивное фото) Фото:

В Перми перенесли на декабрь концерт трио Liederabend, который должен был состояться 25 сентября. Причиной стала болезнь солистки Пермской оперы Натальи Буклаги. Об этом сообщили в частной филармонии «Триумф», где планировалось выступление.

«К сожалению, мы вынуждены перенести сегодняшний концерт на 11 декабря. Осень — время простуд, в новостях ежедневно появляются страшные сводки о количестве заболевших ОРВИ и прочими сезонными вирусами. К огромному сожалению, заболела наша замечательная солистка — меццо-сопрано Наталья Буклага», — говорится на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Буклага является солисткой Пермского театра оперы и балета, а также Урал Оперы. В «Триумфе» отмечают, что билеты на сегодняшний концерт будут действительны и в декабре.

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В Перми перенесли на декабрь концерт трио Liederabend, который должен был состояться 25 сентября. Причиной стала болезнь солистки Пермской оперы Натальи Буклаги. Об этом сообщили в частной филармонии «Триумф», где планировалось выступление. «К сожалению, мы вынуждены перенести сегодняшний концерт на 11 декабря. Осень — время простуд, в новостях ежедневно появляются страшные сводки о количестве заболевших ОРВИ и прочими сезонными вирусами. К огромному сожалению, заболела наша замечательная солистка — меццо-сопрано Наталья Буклага», — говорится на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте». Наталья Буклага является солисткой Пермского театра оперы и балета, а также Урал Оперы. В «Триумфе» отмечают, что билеты на сегодняшний концерт будут действительны и в декабре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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