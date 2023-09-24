Солистка Пермской оперы отменила концерт из-за болезни

Осложнения при простуде могут лишить певца голоса, говорят в «Триумфе» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми перенесли на декабрь концерт трио Liederabend, который должен был состояться 25 сентября. Причиной стала болезнь солистки Пермской оперы Натальи Буклаги. Об этом сообщили в частной филармонии «Триумф», где планировалось выступление.

«К сожалению, мы вынуждены перенести сегодняшний концерт на 11 декабря. Осень — время простуд, в новостях ежедневно появляются страшные сводки о количестве заболевших ОРВИ и прочими сезонными вирусами. К огромному сожалению, заболела наша замечательная солистка — меццо-сопрано Наталья Буклага», — говорится на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Буклага является солисткой Пермского театра оперы и балета, а также Урал Оперы. В «Триумфе» отмечают, что билеты на сегодняшний концерт будут действительны и в декабре.